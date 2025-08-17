Organisator carmeetings: 'Spijt van die keer dat ik een vergunning had'

Een carmeeting in Budel-Dorplein is dit weekend uit de hand gelopen. Zo'n tweehonderd auto-eigenaren waren bij elkaar gekomen om hun bolide te showen, maar ook om te racen en hun motor flink te laten brullen. Toen agenten ingrepen werden ze bedreigd, klemgereden en bestookt met vuurwerk. De carmeeting was illegaal, zoals de meeste, weet organisator Boy van Weegen. "Ik heb één keer netjes een vergunning aangevraagd, maar daar kreeg ik snel spijt van."

Sinds een jaar of zes organiseert de 31-jarige Boy uit Bergen op Zoom carmeetings. "Ik denk dat ik er ondertussen zo'n vijftig heb geregeld. Dat gaat eigenlijk altijd goed. Er zijn talloze carmeetings waar je nooit iets over hoort, omdat het prima verloopt."

Trotste eigenaren

Van al die keren dat hij een bijeenkomst voor trotste autobezitters organiseerde, vroeg hij maar één keer officieel een vergunning aan. "Dat kostte me achteraf een hoop ellende, dus dat werd ook meteen de laatste keer." Die ene keer met vergunning was in Waalwijk. "Ik had weken vooraf alles netjes geregeld. De vergunning liep tot middernacht en werd afgesloten met vuurwerk. Dat verliep allemaal prima. Achteraf moest ik bij de gemeente komen en werd ik met allemaal kosten geconfronteerd. Ik moest betalen voor de toezichthouders, de verkeersregelaars, de vergunning zelf, de afvaldienst. Daar was ik wel ziek van."

Wanneer is een carmeeting illegaal? -Illegaal: Bijna iedere gemeente zal een carmeeting zien als een evenement. Voor evenementen is een vergunning nodig. Heeft een organisator geen vergunning, dan is hij illegaal. Is er een vergunning verleend maar zorgen de bezoekers voor overlast door bijvoorbeeld het gaspedaal diep in te trappen, de geluidsboxen te testen of met de auto te driften, dan kan de bijeenkomst alsnog opgedoekt worden door de politie. De overtreders lopen ook nog eens het risico op een boete. -Legaal: Wanneer er een kleine groep, denk aan dertig man, samenkomt om naar hun geparkeerde auto's te kijken op een terrein waar ze geen overlast veroorzaken. Dit is enigszins vergelijkbaar met het geven van een verjaardagsfeest. Daar is ook geen vergunning voor nodig, mits de omgeving er geen last van heeft. Is er een kleinschalige carmeeting op een leeg bedrijventerrein of parkeerplaats en staan de auto’s geparkeerd, dan is er meestal geen vergunning nodig . Er moet dan wel vooraf een melding worden gedaan bij de gemeente. Verwarrend is dat de regels verschillen per gemeente wanneer een bijeenkomst geen vergunning nodig heeft.

"Sindsdien vraag ik niks meer aan", vertelt Boy. Dat doet haast niemand. Carmeetings worden vaak op de korte termijn geregeld, dan ben je sowieso al te laat met een aanvraag. Bovendien geeft het meestal geen problemen. Het liefst kom ik met niet te grote groepen samen, zo'n vijftig man. Iedereen snapt dat ze geen overlast moeten veroorzaken. Als iemand het wel nodig vindt om te gassen en te racen, zeggen anderen daar wat van." Boy merkt de laatste tijd wel dat er een club actief is uit Duitsland die zich vervelend en ruig gedraagt op evenementen. "Als de 'Balkan-crew' aanwezig is, ga ik weg. Die zorgen voor gedonder. Dat het nu mis is gegaan in Budel-Dorplein is heel vervelend voor alle partijen."