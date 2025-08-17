Motorcrosser Jeffrey Herlings pakt tweede plek bij Grote Prijs van Zweden

Motorcrosser Jeffrey Herlings uit Oploo is zondag in beide manches van de Grote Prijs van Zweden in de MXGP als tweede geëindigd. De vijfvoudig wereldkampioen maakte twee weken geleden zijn rentree na een gebroken sleutelbeen en werd toen achtste over twee races.

De winst in Zweden was voor de Fransman Romain Febvre, die op zijn Kawasaki beide manches won. Febvre zette een grote stap richting de wereldtitel. Zijn eerste belager Lucas Coenen (KTM) eindigde slechts als achtste. De Belg heeft nu 41 punten achterstand op Febvre. De Nederlander Calvin Vlaanderen (Yamaha) sloot de GP van Zweden af als derde.

De 30-jarige Herlings brak zijn sleutelbeen tijdens een training in Arnhem, begin juli. "Ik maakte een bochtje en viel eigenlijk gewoon om. Heel onschuldig op mijn zijkant, maar door de druk brak mijn sleutelbeen. Dat voelde ik meteen", zei hij destijds.

Er volgen nog vier grands prix. Komend weekeinde is in Arnhem de Grote Prijs van Nederland.