Hier kun je vanaf vandaag Chinooks laag over zien vliegen

De Chinook-vloot van de Koninklijke Luchtmacht staat voor enkele drukke weken. Vanaf deze maandag doen twee van deze transporthelikopters mee aan laagvliegoefeningen boven onder meer Midden- en Zuidoost-Brabant. Het Ministerie van Defensie waarschuwt voor overlast.

Vliegen op lage hoogte De oefeningen in eigen land worden gedaan door twee Chinooks, die vliegbasis Deelen, in Gelderland, als uitvalsbasis hebben. Focus 298, zoals deze trainingen worden genoemd, duren elke dag van negen uur ’s morgens tot halfvijf ’s middags. De trainingen vinden deze en de komende week plaats van maandag tot en met vrijdag.

Twee andere Chinooks, van de vliegbasis Gilze-Rijen, worden vanaf dinsdag ingezet om natuurbranden in het noordwesten van Spanje te bestrijden. Deze toestellen zijn uitgerust met waterzakken. Met deze zogeheten Bambi Buckets kan per vlucht ongeveer 8000 liter water worden gedropt.

Een belangrijk onderdeel van de training is het vliegen op lage hoogte. Door laag te vliegen kunnen helikopters zich tijdens een missie beter beschermen tegen dreiging van buitenaf, zo stelt Defensie. In een laagvlieggebied mogen helikopters tot, zoals Defensie dat uitdrukt, op grasspriethoogte vliegen. Dit betekent dat niet continu laag wordt gevlogen, maar dat wel rekening gehouden moet worden met extra geluidsoverlast.

De Chinooks gaan vliegen boven het zuidoosten van ons land en zullen woongebieden zoveel mogelijk ontzien.

Inzet bij grote branden

De inzet van twee Chinooks om natuurbranden te gaan aanpakken, gebeurt op verzoek van Spanje. Ze zullen er tot 1 september worden gebruikt. De toestellen worden vergezeld door ongeveer zestig militairen van het Defensie Helikopter Commando, zij zullen tijdelijk worden gestationeerd in de buurt van León. De inzet krijgt ook ondersteuning van adviseurs van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, die wel vaker bij grote branden in actie komen, in binnen- én buitenland.

Door een aanhoudende hittegolf met temperaturen tot wel 44 graden, een harde wind en een extreme droogte, zijn in meerdere regio’s in Spanje grote natuurbranden ontstaan. De nationale weerdienst heeft rood alarm afgegeven. Dit jaar is al meer dan 150.000 hectare natuur verbrand: bijna het dubbele van het jaarlijkse gemiddelde. Spanje zet zelf grootschalige middelen en blusvliegtuigen in, maar vanwege de omvang van de branden is om internationale steun gevraagd.

Eén Chinook-transporthelikopter blijft achter op Vliegbasis Gilze-Rijen om indien nodig in eigen land ingezet te worden bij grote branden.