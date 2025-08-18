Vrachtwagen met pech: drie kwartier vertraging op A58

Het verkeer op de snelweg A58 moet maandagochtend tussen knooppunt De Baars en Oirschot in de richting van Eindhoven rekening houden met een vertraging van drie kwartier. Oorzaak is een vrachtwagen met pech.

Volgens Rijkswaterstaat is een berger aanwezig om de vrachtwagen weer op weg te helpen. Hierbij moet een deel van de lading worden overgezet. Dit gaat de nodige tijd kosten, omdat er een rijstrook is afgezet, zo werd rond kwart voor elf bekend.

Er stond toen een file van 11 kilometer.