Spoor verzakt: vertraging en minder treinen tussen Den Bosch en Utrecht

Mensen die tussen Den Bosch en Utrecht met de trein (willen) reizen, moeten deze hele maandag rekening houden met uitval van treinen en vertragingen. Dit verwacht de NS. Delen van het spoor zijn verzakt, waardoor treinen langzamer moeten rijden.

Spoorbeheerder ProRail verwacht zelfs dat het treinverkeer tussen Eindhoven en Utrecht enige tijd volledig stil zal komen liggen.

De verlaging van de snelheid gaat in ieder geval leiden tot flinke vertragingen. Ook kan de NS tussen Utrecht en Den Bosch maar twee van de zes Intercity's per uur laten rijden. Dit gebeurt op last van ProRail. Door de problemen rijden er ook minder Sprinters tussen Utrecht en Geldermalsen, in Gelderland.

Afgelopen donderdag werden de eerste problemen ontdekt. Daarom mag er over een stuk van 13 kilometer spoor tussen Geldermalsen en Den Bosch maar 80 kilometer per uur gereden worden. Maandagochtend kwamen daar nieuwe problemen bij. Waardoor er op een stuk spoor bij Culemborg maar 40 kilometer per uur gereden worden.

Mensen die vanuit Eindhoven naar Amsterdam willen, of omgekeerd, kunnen omreizen via Breda en Rotterdam. De NS adviseert reizigers kort voor vertrek de NS Reisplanner te raadplegen.