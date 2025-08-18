Uitval van treinen en vertraging tussen Eindhoven en Utrecht: spoor verzakt
De verlaging van de snelheid gaat in ieder geval leiden tot flinke vertragingen. Ook kon de NS tussen Utrecht en Den Bosch tijdelijk maar twee van de zes Intercity's per uur laten rijden. Dit gebeurde op last van ProRail. Door de problemen rijden er ook minder Sprinters tussen Utrecht en Geldermalsen, in Gelderland.
Volgens spoorbeheerder ProRail heeft het treinverkeer tussen Eindhoven en Utrecht korte tijd ook stilgelegen.
Afgelopen donderdag werden de eerste problemen ontdekt. Daarom mag er over een stuk van 13 kilometer spoor tussen Geldermalsen en Den Bosch maar 80 kilometer per uur gereden worden. Maandagochtend kwamen daar nieuwe problemen bij, waardoor er op een stuk spoor bij Culemborg maar 40 kilometer per uur gereden kon worden.
Aan het begin van de middag werd gemeld dat vier van de zes Intercity's weer kunnen rijden tussen Utrecht en Eindhoven. De treinen lopen wel ongeveer vijf minuten vertraging op door de snelheidsbeperking tussen Geldermalsen en Den Bosch.
De NS adviseert reizigers kort voor vertrek de NS Reisplanner te raadplegen.
Tussen Utrecht en Amsterdam kan alles weer rijden.
Zowel de NS als ProRail laat weten dat de treinen dinsdag weer volgens het spoorboekje gaan rijden.