Uitval van treinen en vertraging tussen Eindhoven en Utrecht: spoor verzakt

Mensen die tussen Eindhoven en Utrecht met de trein (willen) reizen, moeten deze hele maandag rekening houden met uitval van treinen en vertragingen. Dit verwacht de NS. Delen van het spoor zijn verzakt, waardoor treinen langzamer moeten rijden.

De verlaging van de snelheid gaat in ieder geval leiden tot flinke vertragingen. Ook kon de NS tussen Utrecht en Den Bosch tijdelijk maar twee van de zes Intercity's per uur laten rijden. Dit gebeurde op last van ProRail. Door de problemen rijden er ook minder Sprinters tussen Utrecht en Geldermalsen, in Gelderland. Volgens spoorbeheerder ProRail heeft het treinverkeer tussen Eindhoven en Utrecht korte tijd ook stilgelegen.