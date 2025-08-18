Oro vliegt na ruim twee weken weer buiten rond: 'Aanvallen doet hij niet'

De beroemdste vogel van Raamsdonksveer vliegt weer rond. Na klachten over agressief gedrag mocht de blauw-gele papegaai ruim twee weken niet naar buiten. De politie kwam zelfs aan de deur. "Maar Oro zou nooit iemand kwaad doen", verzekert baasje Chris Mallens.

De papegaai is al jaren een icoon in de buurt. Zijn baasje laat hem regelmatig even vrij rond vliegen. De vogel zou onlangs vrouwen en kinderen hebben aangevallen. "Ik geloof er helemaal niks van", zegt Chris.

Verplicht binnenblijven was geen pretje voor de 6,5 jaar oude papegaai. "Stressvol!", zo omschrijft Chris de straf. "Heel de dag schreeuwde hij voor het raam. Hij liep op en neer op de vensterbank. Oro heeft hier echt onder geleden."

De gemeente Geertruidenberg laat weten één klacht te hebben gehad over Oro. "We zijn in intern overleg of er vervolgmaatregelen nodig zijn." De gemeente heeft niet gezegd dat de vogel binnen moest blijven en ook geen andere maatregelen genomen.

"Wiek hem maar kort, zei de agent", zo vertelt Chris. "Dat zou een ramp zijn. Dan wordt hij depressief! Oro gaat zich dan kaalplukken." De agent zou hebben gezegd dat de vogel in het uiterste geval in beslag zou kunnen worden genomen. "Om overlast en klachten te voorkomen, hebben wij hem binnengehouden in de zomervakantie", vertelt Chris.

Veilig

Nu is de schoolvakantie in het zuiden afgelopen en kinderen gaan weer naar school. Ook heeft het baasje naar eigen zeggen contact gehad met de melder. "Dat is een vrouw die jogt. Ze appt me nu als ze gaat lopen. Dan hou ik de vogel binnen." Zo zou de ara niemand kunnen lastigvallen.

Buurtbewoners die Omroep Brabant maandagmiddag spreekt zijn dolenthousiast dat de vogel weer buiten is. "Oro! Oro!", roept een vrouw enthousiast naar het dier, als Oro in een boom in haar straat zit. "Het is een prachtige vogel!", vertelt de 66-jarige Franka van Wanrooij. "Wat een onzin, die klachten. Hij doet niemand kwaad."

"Het is mijn grote vriend! Ik geef hem altijd wat lekkers", vertelt de 40-jarige buurtbewoner Stefan Buis. Hij laat hem zelfs op zijn schouder zitten. Hij glundert van geluk. "Gezellig, toch!"