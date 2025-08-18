Oro vliegt na ruim twee weken weer buiten rond: 'Aanvallen doet hij niet'
Verplicht binnenblijven was geen pretje voor de 6,5 jaar oude papegaai. "Stressvol!", zo omschrijft Chris de straf. "Heel de dag schreeuwde hij voor het raam. Hij liep op en neer op de vensterbank. Oro heeft hier echt onder geleden."
De papegaai is al jaren een icoon in de buurt. Zijn baasje laat hem regelmatig even vrij rond vliegen. De vogel zou onlangs vrouwen en kinderen hebben aangevallen. "Ik geloof er helemaal niks van", zegt Chris.
Klachten
De politie spreekt maandag over 'meerdere klachten' over de vogel. Volgens de woordvoerder is het aan de gemeente om eventuele maatregelen te nemen. "Wij handhaven alleen."
De gemeente Geertruidenberg laat weten één klacht te hebben gehad over Oro. "We zijn in intern overleg of er vervolgmaatregelen nodig zijn." De gemeente heeft niet gezegd dat de vogel binnen moest blijven en ook geen andere maatregelen genomen.
"Wiek hem maar kort, zei de agent", zo vertelt Chris. "Dat zou een ramp zijn. Dan wordt hij depressief! Oro gaat zich dan kaalplukken." De agent zou hebben gezegd dat de vogel in het uiterste geval in beslag zou kunnen worden genomen. "Om overlast en klachten te voorkomen, hebben wij hem binnengehouden in de zomervakantie", vertelt Chris.
Veilig
Nu is de schoolvakantie in het zuiden afgelopen en kinderen gaan weer naar school. Ook heeft het baasje naar eigen zeggen contact gehad met de melder. "Dat is een vrouw die jogt. Ze appt me nu als ze gaat lopen. Dan hou ik de vogel binnen." Zo zou de ara niemand kunnen lastigvallen.
Buurtbewoners die Omroep Brabant maandagmiddag spreekt zijn dolenthousiast dat de vogel weer buiten is. "Oro! Oro!", roept een vrouw enthousiast naar het dier, als Oro in een boom in haar straat zit. "Het is een prachtige vogel!", vertelt de 66-jarige Franka van Wanrooij. "Wat een onzin, die klachten. Hij doet niemand kwaad."
"Het is mijn grote vriend! Ik geef hem altijd wat lekkers", vertelt de 40-jarige buurtbewoner Stefan Buis. Hij laat hem zelfs op zijn schouder zitten. Hij glundert van geluk. "Gezellig, toch!"
Chris snapt dat de vogel imposant kan zijn. "Oro heeft een spanwijdte van 75 centimeter." Hij denkt dat laag over mensen heen vliegen onterecht wordt verward met een aanval. Of Oro gevaarlijk is? "Absoluut niet. Aanvallen doet hij niet, daar ben ik van overtuigd."