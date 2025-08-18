Brandweer ontruimt 24 huizen bij zeer grote brand in Deurne

De zeer grote brand die maandagmiddag uitbrak in een blok met vier huizen aan de Maassingel in Deurne, was tegen halfvier onder controle. De vier huizen zijn onbewoonbaar geraakt. Bewoners van de vier huizen en die van 24 andere woningen die ontruimd zijn, worden opgevangen in Cultuurcentrum Deurne.

Het nablussen zal nog enige tijd in beslag nemen en ook de rook zal vanwege mogelijke gevaarlijke stoffen in de gaten worden gehouden, zo meldt Brabant Alert.

Een paar mensen hebben wat rook binnen gekregen en worden nagekeken door medewerkers van een ambulance. Vrijwel zeker was er niemand aanwezig in het huis waar de brand is begonnen.

Dikke rookwolken

Het vuur brak rond kwart over een uit in of bij een hoekwoning aan de Maassingel. De oorzaak is onbekend. Het vuur gaat gepaard met dikke rookwolken. Rond kwart voor drie werd bekend dat er 24 andere huizen moesten worden ontruimd vanwege de enorme rookontwikkeling.

Een school, die op driehonderd meter van de brandhaard staat, hoefde niet te worden ontruimd. Wel kregen medewerkers en scholieren te horen dat ze binnen moesten blijven en ramen en deuren dicht moesten houden. Metingen toonden aan dat daar geen gevaarlijke stoffen zijn waargenomen. Eerder op de middag was er al een NL Alert verzonden, waarin gewaarschuwd wordt uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.

Binnen een half uur na het uitbreken van de brand, sloeg het vuur over naar de drie andere huizen in het blok. Rond kwart voor drie maakte de brandweer bekend dat het gelukt was om verdere uitbreiding te voorkomen.