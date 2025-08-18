Osama (12) ontdekte brand in zijn huis: 'Onze hele tuin is gesmolten'

De schrik zit er nog goed in bij de 12-jarige Osama uit Deurne. Hij ontdekte maandagmiddag dat zijn huis aan de Maassingel in brand stond en wist zijn broer en zus op tijd naar buiten te krijgen. "Ik dacht alleen maar: ik moet ze halen en we moeten zo snel mogelijk naar buiten", vertelt hij op straat.

De jongen was alleen met zijn broer en zus thuis op het moment dat er bij de buren brand uitbrak. Ze hadden niets door, totdat iemand bij ze aanbelde. "Ik ging naar beneden en ineens rook ik vuur", vertelt Osama.

Hij rende naar de achterkant van het huis en zag tot zijn schrik dat ook hun achtertuin in brand stond. "Ik zag allemaal rook en vuur. Ik schrok en dacht, wajoo, wat gebeurt hier nou weer?!"

"Dus ik ging meteen terug naar boven om m'n broer en zus te halen", vervolgt hij. "Ik heb mijn telefoon gepakt, om 112 te kunnen bellen, en toen zijn we meteen naar buiten gegaan."