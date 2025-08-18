Osama (12) ontdekte brand in zijn huis: 'Onze hele tuin is gesmolten'
De jongen was alleen met zijn broer en zus thuis op het moment dat er bij de buren brand uitbrak. Ze hadden niets door, totdat iemand bij ze aanbelde. "Ik ging naar beneden en ineens rook ik vuur", vertelt Osama.
Hij rende naar de achterkant van het huis en zag tot zijn schrik dat ook hun achtertuin in brand stond. "Ik zag allemaal rook en vuur. Ik schrok en dacht, wajoo, wat gebeurt hier nou weer?!"
"Dus ik ging meteen terug naar boven om m'n broer en zus te halen", vervolgt hij. "Ik heb mijn telefoon gepakt, om 112 te kunnen bellen, en toen zijn we meteen naar buiten gegaan."
"Ik schrok wel, maar nu gaat het weer oké hoor."
Osama staat er maandagmiddag nuchter en relaxed bij en lijkt nog niet te beseffen hoe groot de schade is. De vier huizen zijn onbewoonbaar geraakt door de brand. "Dit is de eerste keer dat ik dit meemaak, dus ik schrok wel. Maar nu gaat het weer oké hoor", zegt hij.
Op de vraag wat er over is van zijn spullen, haalt hij zijn schouders op en lacht hij wat ongemakkelijk. "Ik weet niet. Onze hele achtertuin is gesmolten. Ik denk niet dat ik hier nog kan wonen."
De bewoners van de vier huizen, waaronder Osama en zijn gezin, hebben zelf tijdelijk onderdak geregeld. De woningbouwvereniging gaat ondertussen op zoek naar nieuwe woonruimtes voor de bewoners, want de vier huizen moeten opnieuw worden opgebouwd.