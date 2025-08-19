Bewoners kunnen niet meer terug na enorme brand: 'We zijn dakloos'
Het vuur brak rond kwart over één uit bij een hoekwoning aan de Maassingel. Op dat moment was er niemand in het huis aanwezig. Het vuur ging gepaard met dikke rookwolken. Er vielen geen gewonden, maar de hoekwoning en drie andere huizen zijn onbewoonbaar verklaard. Ook het huis van Rico is onbewoonbaar. De woningcorporatie gaat op zoek naar nieuwe woonruimtes voor de bewoners, want de vier huizen moeten opnieuw worden opgebouwd.
"Ze zijn nog steeds in shock.”
Het is dinsdagochtend stil in de wijk. Berg op Waarts, de woningcorporatie, voert gesprekken met de mensen in de straat. Het woonblok waar de brand woedde is afgezet en wordt beschermd door een bewaker. In de drie huizen waarnaar het vuur oversloeg, wordt door de politie rond elf uur onderzoek gedaan.
De 16-jarige Rico Tjadiwangsa woonde samen met zijn ouders en zijn zusje in een van die drie huizen. Zelf was hij niet thuis toen de brand uitbrak. “Mijn moeder ook niet, maar mijn zusje en vader wel. Mijn vader lag te slapen en moest uit bed worden getrokken door mijn zusje. Ze zijn nog steeds in shock”, legt hij uit.
Rico ging meteen naar huis toen hij werd gebeld over de brand. Hij was in Deurne en zag in de verte de rookwolk al. “Dat was heel moeilijk. Ik ben daarna maar bij mijn familie gaan staan, buiten op het speeltuintje hier tegenover", legt hij uit terwijl hij voor zijn afgezette huis staat.
"En daarna was het afwachten. Het is gewoon verschrikkelijk. Ik vind het een heel raar idee. Het is niet te bevatten voor mij. Vannacht zijn we door de gemeente opgevangen in een hotel in Deurne. Maar hoe nu verder? Dat is lastig te zeggen. Dat moeten we vandaag gaan regelen.”
"Eergisteren had ik nog een huis, nu heb ik niets meer.”
Een onderzoek moet later uitwijzen wat de oorzaak van de brand is. Voor Rico is dat op dit moment niet belangrijk. “We zijn nu dakloos”, verzucht Rico. “Dat is een hele rare gedachte. Eergisteren had ik nog een huis, nu heb ik niets meer.”
Ook Anton Willems (56) woont in een van de getroffen huizen. “Samen met een samengesteld gezin van zes mensen. Ik heb helemaal niks meer. Ik moet naar de kledingbank, want ik heb alleen nog wat ik aanheb”, zegt hij wijzend naar zijn kleding.
Anton sliep vannacht ook in een hotel, maar dan in Gemert. "Dit grijpt me aan om dit zo te zien. Ik weet niet wat ik ervan moet zeggen. Dit is heel heftig.”
De burgemeester van Deurne sprak maandag van een 'intrieste dag' voor Rico en de andere bewoners van de vier huizen. "Hun verhalen maken een grote indruk", schreef Greet Buter op Facebook. Volgens haar heerst er in de wijk medeleven met de getroffenen, 'wat ondanks alles mooi is om te ervaren'.
Bekijk hier beelden van de brand: