Bewoners kunnen niet meer terug na enorme brand: 'We zijn dakloos'

De 16-jarige Rico Tjadiwangsa kan het nog steeds nauwelijks geloven. Hij woonde met zijn gezin in een van de vier huizen in Deurne waar maandag een enorme brand woedde. "Alles is weg. Als ik naar ons huis kijk, besef ik amper wat ik voor me zie."

Het vuur brak rond kwart over één uit bij een hoekwoning aan de Maassingel. Op dat moment was er niemand in het huis aanwezig. Het vuur ging gepaard met dikke rookwolken. Er vielen geen gewonden, maar de hoekwoning en drie andere huizen zijn onbewoonbaar verklaard. Ook het huis van Rico is onbewoonbaar. De woningcorporatie gaat op zoek naar nieuwe woonruimtes voor de bewoners, want de vier huizen moeten opnieuw worden opgebouwd.

"Ze zijn nog steeds in shock.”

Het is dinsdagochtend stil in de wijk. Berg op Waarts, de woningcorporatie, voert gesprekken met de mensen in de straat. Het woonblok waar de brand woedde is afgezet en wordt beschermd door een bewaker. In de drie huizen waarnaar het vuur oversloeg, wordt door de politie rond elf uur onderzoek gedaan. De 16-jarige Rico Tjadiwangsa woonde samen met zijn ouders en zijn zusje in een van die drie huizen. Zelf was hij niet thuis toen de brand uitbrak. “Mijn moeder ook niet, maar mijn zusje en vader wel. Mijn vader lag te slapen en moest uit bed worden getrokken door mijn zusje. Ze zijn nog steeds in shock”, legt hij uit.

Rico Tjadiwangsa (foto: Raymond Merkx).

Rico ging meteen naar huis toen hij werd gebeld over de brand. Hij was in Deurne en zag in de verte de rookwolk al. “Dat was heel moeilijk. Ik ben daarna maar bij mijn familie gaan staan, buiten op het speeltuintje hier tegenover", legt hij uit terwijl hij voor zijn afgezette huis staat. "En daarna was het afwachten. Het is gewoon verschrikkelijk. Ik vind het een heel raar idee. Het is niet te bevatten voor mij. Vannacht zijn we door de gemeente opgevangen in een hotel in Deurne. Maar hoe nu verder? Dat is lastig te zeggen. Dat moeten we vandaag gaan regelen.”

"Eergisteren had ik nog een huis, nu heb ik niets meer.”