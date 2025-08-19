'Bommen' in auto gevonden: man aangehouden, gebied afgezet

In een auto in Hoogeloon heeft de politie dinsdagmiddag explosief materiaal gevonden. Het gaat vermoedelijk om pijpbommen. Agenten kwamen de wagen tegen toen ze op weg waren naar een brandmelding. Rond halftwee was gemeld dat er brand was uitgebroken in een bos aan de Vessemseweg in Hoogeloon. Een man die bij de auto was, is aangehouden. Het betreft een man van 44 uit Veldhoven.

In de wagen zouden dus ‘meerdere pijpbommen’ liggen. Dit zijn ijzeren of metalen buizen, die aan beide kanten zijn dichtgemaakt. In de huls zit een explosief zoals buskruit, dat door een kleine opening tot ontbranding kan worden gebracht.

Volgens een woordvoerder van de politie is het te vroeg om in te gaan op de vraag om wat voor soort explosief materiaal het daadwerkelijk gaat. Hij zei wel dat er een Team Explosieven Verkenning (TEV) van de politie is ingeschakeld. Vervolgens is ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) gealarmeerd. Die meldde zich om tien over vier.

De politie was op de brandmelding afgekomen, omdat ze mogelijk nodig was om wegen af te zetten. Nu moest dat gebeuren na de 'explosieve' vondst. De agenten hadden vervolgens hun collega’s van TEV opgeroepen, omdat ze het verdacht vonden wat er in de auto lag.

Het is niet bekend waar de man vandaan komt die is opgepakt en wat zijn betrokkenheid bij het explosief materiaal is.