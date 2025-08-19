Spitssluiting Prinsenbeek alleen in ochtend: 'Proef op punten aangepast'

Wie vanaf dit najaar in de ochtendspits door Prinsenbeek rijdt, maar er niet hoeft te zijn, komt dat duur te staan. De gemeente Breda verwacht dan te beginnen met de eerder aangekondigde proef om doorgaand verkeer uit het dorp te mijden. Een spitssluiting in de avond is voorlopig in de ijskast gezet.

Het inrijverbod in de spits gaat gelden op doordeweekse dagen tussen zeven en negen uur in de ochtend. Camera’s bij vier invalswegen controleren dan de kentekens van de voertuigen die het dorp in- en uitgaan. Bestuurders die geen ontheffing hebben, krijgen een boete van 120 euro op de deurmat. De exacte datum waarop de spitssluiting ingaat, is nog niet bekend. De gemeente Breda wilde aanvankelijk het sluipverkeer in het dorp aanpakken door niet alleen in de ochtend, maar ook in de avondspits het dorp op slot te gooien. Maar die maatregelen gingen de inwoners te ver. "Na gesprekken met inwoners en ondernemers in Prinsenbeek is de proef op een paar punten aangepast", zegt Wethouder Arnoud van Vliet van Mobiliteit. Zo blijft het dorp ook toegankelijk vanaf Breda en de A16. Meer verkeer door nieuwbouw

Uit eerdere verkeersanalyses van de gemeente blijkt dat ongeveer de helft van het verkeer in Prinsenbeek slechts door het dorp rijdt, zonder dat de rit daar begint of eindigt. Deze drukte zorgt dagelijks voor opstoppingen, verkeersonveilige situaties en slechtere luchtkwaliteit, vooral tijdens de ochtendspits.

“Deze maatregel is bedoeld om de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van het dorp te verbeteren en ruimte te creëren voor toekomstige woningbouw, waaronder woningen in Beeks Buiten”, legt Van Vliet uit. Nieuwe huizen zorgen logischerwijs voor meer verkeer van inwoners en dat kan het dorp er nu niet bij hebben. Ontheffingen

Inwoners, ondernemers en hun bezoekers hoeven niet bang te zijn dat ze het dorp niet meer in of uit mogen. Ze kunnen straks gratis ontheffingen aanvragen via een online systeem. Voor bezoekers van ondernemers komt er ook nog een QR-code om een dagontheffing te registreren. Hulpdiensten, landbouwverkeer, lijndiensten, motoren en taxi’s krijgen een speciale ontheffing. De verkeersmaatregelen worden geplaatst op de vier invalswegen: de Strijpenseweg, Leursebaan, Markweg, en de Halseweg. Hiermee blijft Prinsenbeek bereikbaar vanaf de A16 en vanuit Breda via de Backer en Ruebweg en de Valdijk. De gemeente denkt dat ook met deze gedeeltelijk afsluiting het doorgaand verkeer wordt ontmoedigd. Eerst waarschuwingen

De gemeente belooft dat er in de eerste twee maanden van de proef alleen gewaarschuwd wordt. Mensen die het inrijverbod negeren, krijgen eerst een brief thuis. Bij een volgende overtreding volgt dan een boete. De proef duurt minimaal een halfjaar. In deze periode wordt nauwlettend in de gaten gehouden welke invloed de spitssluiting heeft op het dorp. Mocht het nodig zijn, dan kan ook de avondspitssluiting nog ingevoerd worden. De proef is voor de gemeente geslaagd als het doorgaande verkeer tijdens de spits voor tachtig procent buiten het dorp gehouden kan worden. Dan kan er begonnen worden met de woningbouwontwikkeling en het verbeteren van de leefbaarheid van het dorp.

Sluipverkeer Prinsenbeek ligt aan de snelweg A16, tussen de knooppunten Zonzeel en Princeville. Staat het verkeer ergens rond die wegen vast, dan kiezen automobilisten vaak voor een rit door het dorp. Ook verkeer tussen Zevenbergen/Etten-Leur en Breda ziet het dorp als een makkelijke of kortere route dan het nemen van de snelweg.