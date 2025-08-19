Advocaat krijgt opnieuw geen gelijk: bij politiebureau mag worden gerookt

Er hoeft geen rookverbod te komen voor de luchtplaats in het cellencomplex van het politiebureau in Den Bosch. De rechtbank in Den Bosch heeft dit bepaald. Een advocaat en de Club Actieve Nietrokers (CAN) hadden hiervoor een kort geding aangespannen.

'In strijd met de wet' Al in maart 2022 vroeg de advocaat aan de politie om het roken in de luchtruimtes tegen te gaan. Dit zou in strijd zijn met het ontmoedigingsbeleid van de overheid. Ook is het vanaf juli 2021 verboden in overheids- en openbare gebouwen te roken en dus overtreedt de politie de Tabaks- en Rookwarenwet, zo vindt de advocaat. De politie liet weten dat er geen sprake is van een 'inpandige rookruimte', maar van een luchtplaats waarvoor een uitzondering geldt en waar wel degelijk gerookt mag worden. Zij zag geen reden om tot sluiting over te gaan.

De strafrechtadvocaat was naar de rechter gestapt, omdat hij bij het bezoeken van verdachten in het cellencomplex last heeft van mensen die er roken. Hij kreeg steun van de CAN, omdat de rook- en stankoverlast in het politiebureau er al jaren zou zijn. De belangenvereniging zegt dat ze hierover geregeld klachten krijgt.

In juli 2024 deed de advocaat een nieuw verzoek. De politie vroeg vervolgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om advies en nodigde een inspecteur uit om de situatie te komen bekijken. Daarop is een rookverbod ingesteld voor een deel van de ruimte. Volgens de politie en de NVWA mag in het andere deel van de luchtplaats wel worden gerookt, omdat hier sprake is van een uitzondering voor open lucht, zoals beschreven staat in de Tabaks- en Rookwarenwet.

Daarop stapte de advocaat, gesteund door de Club Actieve Nietrokers, naar de voorzieningenrechter. Volgens de advocaat zou er in het hele politiebureau sprake moeten zijn van een rookverbod. Voor de luchtplaats bij het cellencomplex zou geen uitzondering gemaakt mogen worden.

'Even niet aan gedacht'

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van de advocaat om verschillende redenen af. Zo ontbreekt de dringende noodzaak om juist nu een rookverbod op te leggen. Verder had de advocaat niet vermeld dat hij vorig jaar nog contact had met de NVWA en dat hij toen te horen kreeg dat er in een deel van de luchtplaats mag worden gerookt. Op de vraag van de rechter waarom de advocaat dit relevante detail heeft verzwegen, antwoordde de raadsman dat hij ‘daar even niet aan had gedacht.’ Dat vindt de voorzieningenrechter ongeloofwaardig.

De advocaat, die nota bene zijn eigen zaak bepleit, zei in 2022 en 2024 tegen de politie dat hij de NVWA zou inschakelen om handhavend op te treden. Dan hij had nu bij de rechter moeten melden dat de NVWA als toezichthouder de situatie bij het politiebureau al heeft bekeken. De NVWA besloot toen geen verdere stappen te ondernemen. De luchtplaats valt namelijk onder de uitzondering voor open lucht.

Al met al betekent dit dat er geen rookverbod hoeft te komen voor de luchtplaats in het Bossche politiebureau. De uitspraak is ook een tegenvaller voor de anti-rookclub, die al langer probeert om roken in publieke ruimtes aan banden te leggen.