Navigatie overslaan
VIDEO

Opslag vol levensgevaarlijke spullen ontdekt dankzij tip uit het buitenland

Vandaag om 17:03 • Aangepast vandaag om 18:07
nl
De politie heeft dinsdagmiddag in Tilburg, midden in een woonwijk, spullen gevonden om hard- en softdrugs te maken. Het gaat om onder meer levensgevaarlijke waterstofgascilinders en enkele vaten met zuur. De vondst werd gedaan in een loods aan de Hoefakkerstraat.
Profielfoto van Hans Janssen
Geschreven door
Hans Janssen

De politie kwam in actie na een tip uit het buitenland.

De cilinders en de vaten worden in beslag genomen. De politie doet onderzoek in het pand.

Een aantal vaten werd gevonden (foto: Persbureau Heitink).
Een aantal vaten werd gevonden (foto: Persbureau Heitink).
De politie is een onderzoek begonnen (foto: Persbureau Heitink).
De politie is een onderzoek begonnen (foto: Persbureau Heitink).
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!