Opslag vol levensgevaarlijke spullen ontdekt dankzij tip uit het buitenland

De politie heeft dinsdagmiddag in Tilburg, midden in een woonwijk, spullen gevonden om hard- en softdrugs te maken. Het gaat om onder meer levensgevaarlijke waterstofgascilinders en enkele vaten met zuur. De vondst werd gedaan in een loods aan de Hoefakkerstraat.

De politie kwam in actie na een tip uit het buitenland. De cilinders en de vaten worden in beslag genomen. De politie doet onderzoek in het pand.

Een aantal vaten werd gevonden (foto: Persbureau Heitink).

De politie is een onderzoek begonnen (foto: Persbureau Heitink).

