Niet ontsnapt, wel een avonturier: Sunny vliegt dagelijks rond in de wijk

Sunny is waarschijnlijk de meest bijzondere gevederde verschijning in Etten-Leur. Misschien heb je 'm al eens zien vliegen: een prachtig geel/oranje vogeltje met groene vleugels en pientere oogjes. De kleine papegaai fladdert regelmatig door de straten en tuinen in de wijk en landt dan pardoes bij je op de schouder. Ontsnapt uit de kooi, denken velen, maar Sunny heeft gewoon een liefdevol thuis.

Sunny is een zonparkiet, een papegaaiachtige die oorspronkelijk uit Afrika komt, met een heel aanhankelijk en trouw karakter. Drie maanden was hij nog maar, net piep uit het nest, toen hij bij Jacqueline Heeren en haar gezin terechtkwam. Een vrolijk beestje, dat graag de knoppen van de afstandsbediening knaagt en drinkt uit de waterkraan. "De ouders van Sunny waren freeflighters, dat betekent dat ze los worden gelaten om te vliegen in de vrije buitenlucht. Zonparkieten hebben die vrijheid echt nodig. Als je ze alleen maar in een kooi laat zitten, worden ze heel ongelukkig en gaan ze dingen slopen", vertelt Jacqueline.

"Soms zit-ie braaf op de deurklink te wachten."

De eerste keer dat Sunny de wijde wereld in mocht en de deur uit vloog, was best spannend. "Hoewel we eerst een maand of drie hadden geoefend met rondvliegen in huis, hield ik toch mijn hart vast. Stel dat hij niet meer terug zou komen?" Maar Sunny bleek een uitstekend richtingsgevoel te hebben en vloog 's avonds gewoon weer naar binnen, om zich vervolgens luid kwetterend te melden. "Sindsdien laten we hem dagelijks los. Hij komt altijd terug. En als de achterdeur aan het eind van de dag dicht is, dan zit-ie braaf op de deurklink te wachten."

Sunny hangt graag ondersteboven in een boom (Foto: Jacqueline Heeren).

Toch gebeurt het regelmatig voor dat Sunny niet verschijnt. "Hij is zo tam en een echte allemansvriend", vertelt Jacqueline. "Dan denken mensen dat het om een weggevlogen vogeltje gaat en nemen ze 'm mee naar binnen, of sluiten 'm op in de schuur." In paniek raakt ze niet meer, wel grijpt ze meteen naar haar telefoon om op in de buurtapp en op Facebook te melden dat Sunny kwijt is. "Binnen de kortste keren komt er dan een reactie dat-ie daar en daar zit." Ook bij Amivedi, waar vermiste en gevonden huisdieren gemeld kunnen worden, is Sunny geen onbekende. "Ik heb al een keer of vier een telefoontje van ze gehad dat-ie ergens is aan komen vliegen. Dan geven ze lachend de adresgegevens door waar we 'm kunnen ophalen." Het tropische vogeltje is inmiddels een volwaardig lid van het gezin. Ook bij de ochtendroutine. "Als ik 's morgens vroeg naar beneden kom, vliegt-ie meteen naar boven waar mijn man nog ligt te slapen en kruipt bij hem onder de dekens. Als het tijd is om te douchen, gaat Sunny ook mee. Kleddernat is-ie dan, het is geen gezicht. Na het ontbijt loopt mijn man naar de auto om naar zijn werk te gaan, en dan vliegt-ie mee naar buiten."

"Hij vond 'm zó leuk, en wilde al een kooi gaan kopen."