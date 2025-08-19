Webshop van failliet schoenenmerk Van Lier pakt de draad weer op

Een webshop voor het Brabantse schoenenmerk Van Lier is weer in de lucht. Dit gebeurt krap een week na het faillissement van een deel van het familiebedrijf. Het gaat om de site Vanlier1815.com, die expliciet verwijst naar de geschiedenis van de onderneming.

Van Lier werd in 1815 opgericht door Goyert van Lier in Loon op Zand. Mede door zijn initiatief werd onze provincie, en vooral De Langstraat, de spil van de Nederlandse schoenenindustrie. Van Lier werd vooral bekend door de nette leren herenschoenen die het op de markt heeft gebracht.

Nieuwe webshop

De eerder bekende webshops van het schoenenmerk, Vanlier.nl en Vanlieroutlet.com, blijven voorlopig onbereikbaar.

De webshop die nu online staat, is dit jaar aangemaakt. De site heeft een beperkt aanbod van alleen herensneakers en loafers (een soort instappers) van suède.

Veel onduidelijk

Veel dochterondernemingen van Van Lier gingen vorige week bankroet. Het is vooralsnog onduidelijk welke activiteiten doorgaan en welke niet. Moederbedrijf VANLIER B.V. viel niet onder het faillissement.

De curator van de failliete onderdelen zegt geen inhoudelijk commentaar te kunnen geven.