Vier huizen onbewoonbaar door brand: oorzaak is niet te achterhalen

De exacte oorzaak van de brand die maandag vier huizen in Deurne onbewoonbaar maakte, kan niet meer worden achterhaald. Dit meldt de recherche van de politie Oost-Brabant dinsdagavond op Facebook.

De recherche Helmond en specialisten van het team Forensische Opsporing deden dinsdagochtend onderzoek naar de brand. Ondanks het uitgebreide sporenonderzoek en de inzet van een speurhond kan niet worden vastgesteld hoe de brand is begonnen, zo melden zij. Er zijn géén aanwijzingen voor opzet gevonden, benadrukt de politie. Ze gaat dan ook niet uit van brandstichting.

Het bericht wordt afgesloten met: “Onze gedachten gaan uit naar de bewoners. We wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd”. En een hartje.

Heel snel overgeslagen

De brand begon rond kwart over één in een hoekwoning van het blok van vier huizen. Binnen een paar minuten stond het huis in lichterlaaie en sloeg het vuur over naar de drie andere woningen. Bewoners van 24 andere huizen moesten tijdelijk ergens anders worden ondergebracht vanwege de grote rookontwikkeling.

Bij de brand raakte niemand gewond. Twee mensen moesten door medewerkers van een ambulance worden nagekeken, omdat ze rook hadden ingeademd. De vier huizen zijn onbewoonbaar geraakt.

Bekijk hier beelden van de brand: