Navigatie overslaan
VIDEO

Vier huizen onbewoonbaar door brand: oorzaak is niet te achterhalen

Vandaag om 18:40 • Aangepast vandaag om 19:04
Van de tuinen in het huizenblok is weinig meer over (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).
Van de tuinen in het huizenblok is weinig meer over (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).
nl
De exacte oorzaak van de brand die maandag vier huizen in Deurne onbewoonbaar maakte, kan niet meer worden achterhaald. Dit meldt de recherche van de politie Oost-Brabant dinsdagavond op Facebook.
Profielfoto van Hans Janssen
Geschreven door
Hans Janssen

De recherche Helmond en specialisten van het team Forensische Opsporing deden dinsdagochtend onderzoek naar de brand. Ondanks het uitgebreide sporenonderzoek en de inzet van een speurhond kan niet worden vastgesteld hoe de brand is begonnen, zo melden zij. Er zijn géén aanwijzingen voor opzet gevonden, benadrukt de politie. Ze gaat dan ook niet uit van brandstichting.

Het bericht wordt afgesloten met: “Onze gedachten gaan uit naar de bewoners. We wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd”. En een hartje.

Heel snel overgeslagen
De brand begon rond kwart over één in een hoekwoning van het blok van vier huizen. Binnen een paar minuten stond het huis in lichterlaaie en sloeg het vuur over naar de drie andere woningen. Bewoners van 24 andere huizen moesten tijdelijk ergens anders worden ondergebracht vanwege de grote rookontwikkeling.

Bij de brand raakte niemand gewond. Twee mensen moesten door medewerkers van een ambulance worden nagekeken, omdat ze rook hadden ingeademd. De vier huizen zijn onbewoonbaar geraakt.

Bekijk hier beelden van de brand:

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!