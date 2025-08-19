A4 helemaal dicht door ernstig ongeluk met meerdere voertuigen

De A4 bij Bergen op Zoom is dinsdagavond in beide richtingen dicht. Dat komt door een ernstig ongeluk tussen meerdere voertuigen. Dat meldt de politie. Het lijkt er op dat een kop-staartbotsing is geweest.

De weg is in beide richtingen afgesloten tussen knooppunt Zoomland en afslag Bergen op Zoom Zuid. Verkeer tussen Rotterdam en Antwerpen moet omrijden via de A16.

Het ongeluk gebeurde rond zes uur in de avond. Waardoor de twee auto's op elkaar botsten is niet duidelijk. Het ongeluk is gebeurd in de zuidelijke richting.

De weg in de richting Rotterdam is dicht voor de hulpdiensten. Meerdere ambulances en de brandweer zijn ter plekke. Een traumahelikopter is op de snelweg geland. Daarom is de weg ook dicht in de richting Rotterdam.