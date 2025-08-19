A4 uren dicht door ernstig ongeluk met drie auto's: één zwaargewonde

De snelweg A4 bij Bergen op Zoom is dinsdagavond in beide richtingen twee uur dicht geweest. Dat kwam door een ernstig ongeluk tussen drie auto's. Dat meldde de politie. Er is één zwaargewonde. Het lijkt er op dat een kop-staartbotsing is geweest.

De weg was in beide richtingen afgesloten tussen knooppunt Zoomland en afslag Bergen op Zoom Zuid. Verkeer tussen Rotterdam en Antwerpen moest omrijden via de A16.

Het ongeluk gebeurde rond zes uur in de avond. Een man in één van de auto's die bij de botsing betrokken raakten, liep zware verwondingen op. Het dak werd door de brandweer van zijn auto geknipt om de man uit zijn voertuig te halen.

In de achterste van de drie wagens zaten ook kinderen. De inzittenden zijn nagekeken door de ambulance, ze hoefden niet naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde in de richting van België. De weg in de richting Rotterdam is dicht geweest voor de hulpdiensten. Meerdere ambulances en de brandweer zijn ter plekke geweest. Een traumahelikopter landde op de snelweg. Daarom was de weg ook dicht in de richting Rotterdam.