Rattenplaag in volkswijk en PSV zoekt nieuwe spits: dit gebeurde dinsdag
Bewoners van de Bredase volkswijk Tuinzigt zitten met de handen in het haar vanwege een ernstige rattenplaag. De knaagdieren lopen door woonkamers, tuinen en zelfs over banken waar mensen liggen te slapen. Bewoners wijten het probleem aan overvolle containers en gebrekkig onderhoud. De woningcorporatie WonenBreburg wordt verweten te weinig actie te ondernemen. Hier lees je het hele verhaal.
PSV moet op zoek naar een nieuwe spits nu Alassane Plea maanden uit de roulatie is met een knieblessure. Mogelijk kandidaten zijn onder anderen Myron Boadu van AS Monaco, Joshua Zirkzee van Manchester United en Vincent Janssen van Royal Antwerp FC. Ook eigen jeugdspeler Robin van Duiven wordt genoemd als optie. Lees hier de analyse.
De A4 bij Bergen op Zoom is dinsdagavond in beide richtingen dicht door een ernstig ongeluk tussen meerdere voertuigen. Er is één zwaargewonde. Lees hier meer.
Bomen laten door de aanhoudende warmte al vroeg hun bladeren vallen. Volgens boswachter Helmut van Pelt komt dit door 'hittestress' - de bomen proberen zo vocht vast te houden. Hij vreest dat veel bomen tijdens de herfstvakantie al kaal zullen zijn. Check het verhaal hier.
De vakantie lijkt voor velen alweer ver weg nu het werk weer is begonnen. Schrijfster Brigitte Ars adviseert 'micro-avonturen' om de dagelijkse sleur te doorbreken, zoals wandelen door een onbekende wijk of kamperen in je eigen tuin. Lees haar tips hier.