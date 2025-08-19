Rattenplaag in volkswijk en PSV zoekt nieuwe spits: dit gebeurde dinsdag

Van een rattenplaag in een volkswijk tot een ernstig ongeluk op de A4 waardoor de hele snelweg dicht is : dit zijn de vijf verhalen die je op dinsdag gelezen moet hebben.

Bewoners van de Bredase volkswijk Tuinzigt zitten met de handen in het haar vanwege een ernstige rattenplaag. De knaagdieren lopen door woonkamers, tuinen en zelfs over banken waar mensen liggen te slapen. Bewoners wijten het probleem aan overvolle containers en gebrekkig onderhoud. De woningcorporatie WonenBreburg wordt verweten te weinig actie te ondernemen. Hier lees je het hele verhaal.

PSV moet op zoek naar een nieuwe spits nu Alassane Plea maanden uit de roulatie is met een knieblessure. Mogelijk kandidaten zijn onder anderen Myron Boadu van AS Monaco, Joshua Zirkzee van Manchester United en Vincent Janssen van Royal Antwerp FC. Ook eigen jeugdspeler Robin van Duiven wordt genoemd als optie. Lees hier de analyse.

Lees ook PSV zoekt een vervanger voor pechvogel Plea: vijf Nederlandse opties

De A4 bij Bergen op Zoom is dinsdagavond in beide richtingen dicht door een ernstig ongeluk tussen meerdere voertuigen. Er is één zwaargewonde. Lees hier meer.

Lees ook A4 uren dicht door ernstig ongeluk met drie auto's: één zwaargewonde

Bomen laten door de aanhoudende warmte al vroeg hun bladeren vallen. Volgens boswachter Helmut van Pelt komt dit door 'hittestress' - de bomen proberen zo vocht vast te houden. Hij vreest dat veel bomen tijdens de herfstvakantie al kaal zullen zijn. Check het verhaal hier.