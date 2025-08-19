Brandweer bevrijdt man uit auto na crash

De brandweer heeft dinsdagavond in Eindhoven een man moeten bevrijden uit zijn wagen. De automobilist was rond halfzeven op de Leenderweg in botsing gekomen met een bestelwagen, waarna zijn voertuig in de middenberm op zijn kant tot stilstand kwam. De bestuurder raakte hierbij bekneld in zijn auto.

De brandweer kon hem pas uit zijn vervelende positie halen nadat ze de achterklep en de bank van de auto had verwijderd. Het slachtoffer is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Op de melding van het ongeluk kwamen vier brandweerwagens en een ambulance af. Ook de politie kwam poolshoogte nemen.

De Leenderweg, een belangrijke doorgaande weg in Eindhoven-Zuid, werd na de botsing tussen de snelweg A2 en het Floraplein direct afgesloten in beide richtingen. De toedracht van het ongeval wordt onderzocht.