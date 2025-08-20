Ravage na explosie antitankgranaat: stel mag niet terug naar huurhuis

Een klein jaar geleden werden bewoners van het Hefveld in Eindhoven opgeschrikt door de explosie van een antitankgranaat. Stichting Woonbedrijf wil de mensen die in het huis woonden waar de ontploffing was, daar niet meer laten terugkeren. Het gerechtshof in Den Bosch heeft Woonbedrijf dinsdag gelijk gegeven en vindt dat ze de bewoners terecht uit hun huis wil zetten. Eerder bepaalde de rechtbank in Den Bosch dat deze maatregel te ver gaat.

Een volledig verwoest keukenblok, een trap die was ontzet, verschillende gesprongen ruiten en nagenoeg alle kozijnen die waren beschadigd. De gevolgen van de klap die met de explosie op 17 oktober gepaard ging, waren enorm.

Er was nauwelijks iets heel gebleven (foto: SQ Vision).

Kosten lopen in de tonnen

Ook de voor-, achter- en zijgevel van de huurwoning liepen zo’n schade op dat het allemaal hersteld moet worden. De werkzaamheden zijn nog niet afgerond. De aannemer hoopt dat volgende maand te kunnen doen. De kosten van deze verbouwingsklus en het mislopen van de huur worden door Woonbedrijf berekend op ruim 205.000 euro. Het hof spreekt zich niet uit over de vraag of die kosten (geheel of gedeeltelijk) kunnen worden verhaald op de bewoners. Wel moeten ze de proceskosten betalen. Duidelijk is verder de conclusie in het hoger beroep dat zij de ellende hadden kunnen voorkomen door een vriend niet met die antitankgranaat in huis te halen. Afvuren was geen plan

Het wapen was verboden en bovendien werd het afgevuurd waardoor veel schade is aangericht. De explosie ontstond nadat de vriend van de man die in het huis woont een deel van het wapen uit elkaar had geschoven. Hij had het wapen gevonden in de berging van een flatwoning die hij had leeggehaald. Beiden verklaarden dat ze nieuwsgierig waren naar het wapen en dat ze niet van plan waren het die avond af te vuren.

Het gevoel van veiligheid bij buurtbewoners heeft volgens het hof door de ontploffing een stevige knauw gekregen. Woonbedrijf heeft terecht aangedragen dat de bewoners er niet meer terug mogen keren. Zo hoeven de buren niet meer bang te zijn voor aantasting van hun woongenot en geeft de woningstichting tegelijk het signaal af dat dit gedrag niet wordt getolereerd.

Granaten en een raketwerper, uitgestald bij REASEuro in Riel (foto: Imke van de Laar).

Mogelijk op zwarte lijst

De rechtbank in Den Bosch was eerder op de hand van het stel. Zij zijn bang dat ze nu buiten Eindhoven op zoek moeten naar een ander sociale huurwoning. Ook houden ze er rekening mee dat Woonbedrijf hen op de zwarte lijst gaat plaatsen waardoor ze voorlopig niet voor een ander huurhuis in aanmerking komen. De rechter nam bij zijn beoordeling ook mee dat het stel zich tot die 17e oktober jarenlang als een goed huurder heeft gedragen. De rechtbank vond verder dat er nog veel vragen waren over het wapen: hoe kwam de man die bij het stel op bezoek was eraan, was er een relatie met het criminele milieu en hoe is het afgegaan? Het gerechtshof in Den Bosch was hier veel stelliger in en geeft het Woonbedrijf juist groot gelijk. Het stel dat in het huis woont, heeft het onheil over zichzelf afgeroepen. Er loopt nog een andere gerechtelijke procedure, maar het hof verwacht niet dat het Woonbedrijf dan net als bij de rechtbank nul op rekest krijgt. 'Gepaste maatregelen'

De mannen die met de antitankgranaat in de weer zijn geweest, worden mogelijk ook strafrechtelijk vervolgd. Het Openbaar Ministerie heeft hierover nog geen besluit genomen. De politie heeft bij burgemeester Jeroen Dijsselboem al aangedrongen om gepaste te maatregelen te nemen. De schade na de explosie was groot: