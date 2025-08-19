Mathieu van der Poel wil zich testen met het oog op WK mountainbike

Ritme opdoen en dan zien waar het schip strandt. Mathieu van der Poel begint woensdag zonder al te hoge verwachtingen aan de Renewi Tour. Zijn voornaamste doel is het aanscherpen van zijn conditie. Bij de presentatie van zijn team in Terneuzen maakte hij ook duidelijk dat hij deze vijfdaagse wedstrijd als voorbereiding op het WK mountainbike ziet.

De 30-jarige Nederlander van Alpecin-Deceuninck keert in de Nederlands/Belgische rittenkoers terug in het peloton nadat hij door een longontsteking voortijdig de Tour de France moest verlaten. De profkoers van afgelopen zondag in Etten-Leur was zijn eerste wedstrijd sinds het voortijdig vertrek uit de Ronde van Frankrijk.

"Het is voor mij een vraagteken met welke benen ik na die longontsteking aan de start sta. Het wordt afwachten. Ik leg nu eerst de focus op deze rittenkoers, pas daarna schakel ik over naar het WK”, vertelde Van der Poel.

"Deze rittenkoers heb ik echt wel nodig als voorbereiding op het WK. Mijn kansen om daar te winnen schat ik laag in, maar een kans is er altijd", zei de coureur, die in het veldrijden al zeven wereldtitels verzamelde en op de weg in 2023 wereldkampioen werd.

Hoewel Van der Poel het WK mountainbike in het Zwitserse Crans-Montana (op 14 september) als hoofddoel van dit najaar heeft bestempeld, wil hij tot en met zondag niet alleen maar meerijden in de Renewi Tour: "Ik kom hier ook niet als pelotonvulling. Als ik kansen zie om te winnen zal ik het zeker niet laten. Er zijn voldoende mogelijkheden om echt koers te maken. Vooral vrijdag en zondag zijn ideaal om opnieuw ritme op te doen."