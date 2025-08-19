Roosendaler doorbreekt stilzwijgen in explosiezaak Tarwekamp

Mourad B. uit Roosendaal, een van de vier verdachten van de Tarwekamp-explosie in Den Haag, heeft na maanden zwijgen alsnog bij de politie een verklaring gegeven over het wraakplan dat aan zes mensen het leven kostte. "De opdrachtgever vertelde niet dat het om zijn ex-vriendin ging, maar presenteerde het als een klus in verband met concurrentie tussen bruidszaken”, zegt zijn advocaat.

Dat meldt het AD dinsdag. De aanslag op 7 december vorig jaar was vermoedelijk gericht tegen de eigenaresse van een bruidswinkel die in het blok was gevestigd. Zij zou de ex-vriendin zijn geweest van de hoofdverdachte, de 33-jarige Moshtag B. uit Rotterdam. De man groeide op in Roosendaal. Hij zou wraak hebben willen nemen op zijn ex-vriendin, omdat zij hem ontrouw zou zijn geweest.

In totaal staan vier mannen uit Oosterhout, Roosendaal en Rotterdam terecht. Ze worden ervan verdacht een grote hoeveelheid benzine in brand te hebben gestoken om de auto en de bruidsmodezaak van Moshtag B.’s ex aan de Tarwekamp te vernielen. Bij de brand en explosie kwamen zes mensen om en raakten meerdere mensen gewond.

B. zou niets hebben geweten van de verbroken relatie en dacht dat hij werd ingeschakeld voor een zakelijk conflict. "Moshtag B. heeft er niet bij verteld dat het om zijn ex-vriendin ging, maar presenteerde het als een klus in verband met concurrentie tussen bruidszaken”, zegt B's advocaat. "De bedoeling was nooit dat het gebouw zou exploderen, en al helemaal niet dat mensen zouden komen te overlijden. Cliënt betreurt het.”

Aanstaande donderdag is de volgende pro-formazitting in Den Haag.