Zander (23) doodgereden door taxichauffeur: 'Je rijdt niet per ongeluk 100'

Een enorme klap maakte op 30 oktober 2022 een einde aan het leven van de 23-jarige Zander. Hij stak om kwart over vier ’s nachts op de fiets de Lunetstraat in Breda over en werd geschept door een taxibusje. De volgende ochtend overleed hij in het ziekenhuis in Tilburg.

De inmiddels 51-jarige taxichauffeur Kalin B. uit Etten-Leur moest woensdag, bijna drie jaar na het dodelijke ongeluk, uitleg geven in de rechtbank in Breda. Maar dat ging wat moeizaam. Hij ontkende niet dat hij Zander heeft doodgereden, maar probeerde zich wel vrij te pleiten.

"Ik heb de fietser ook helemaal niet gezien."

“Het is verschrikkelijk”, liet hij meteen weten. “Maar in mijn beleving reed ik niet veel te hard en had ik groen licht. Ik heb de fietser ook helemaal niet gezien.” Maar die beleving van Kalin werd keihard tegengesproken door de feiten. De taxichauffeur reed die herfstnacht vanaf het NAC-stadion met een snelheid van tussen de 90 en de 100 kilometer per uur over de Lunetstraat, zo bleek uit onderzoek en niet 50 tot 60, zoals hij eerder tegen de politie had gezegd. Daarvoor reed hij ook al veel te hard op de A16 en de Backer en Ruebweg. Toen hij onder het spoor doorreed richting centrum reed hij eerst door rood licht op de kruising met de Slingerweg.

Even verderop reed hij ook tegen de 100 toen hij de kruising met de Meidoornstraat naderde, waar Zander net groen licht had gekregen om over te steken. Het rode licht voor Kalin B. stond toen al ruim een minuut op rood. Toch raasde de taxichauffeur door en schepte de fietsende Zander.

"Je rijdt niet per ongeluk 100."

Dat die geen enkele kans had om de aanrijding te overleven, bleek wel uit camerabeelden die in de rechtszaal werden vertoond. Te zien was hoe ongelooflijk hard Zander werd geschept. De taxibus stond dan ook pas na een meter of honderd stil. De moeder, broer en zus vertelden in hun spreekrecht dat hun leven nooit meer hetzelfde zal zijn en dat ze Kalin het ongeluk zeer kwalijk nemen. “Ik gebruik het woord ongeluk ook niet. Je rijdt niet per ongeluk 100. Dat is een bewuste keuze”, stelde de oudere broer van Zander.

Op de kruising ligt een monument voor Zander (Foto: Google Maps).

En daar sloot de officier van justitie zich bij aan. “Vijf rode verkeerslichten niet zien en zo hard rijden, dat doe je niet per ongeluk. Normaal zeg ik dat een ongeluk in een klein hoekje zit, maar dat is hier niet het geval”, oordeelde hij. “Kalin B. heeft roekeloos gereden en bewust grote risico’s genomen. Hij is beroepschauffeur en heeft de regels aan zijn laars gelapt. De dood van Zander is de consequentie van zijn handelen.”

"Heb je weer zo'n taxichauffeur met haast."

“Toen ik de zaak voor het eerst onder ogen kreeg, was mijn reactie: heb je weer zo’n taxichauffeur met haast. Het leek wel een kansberekening: als ik geen fietser zie, dan kan ik snel door naar m’n volgende rit. Hij reed met bijna twee keer de toegestane snelheid onder het spoor door en negeerde een woud aan rode lichten.” De officier van justitie eiste dan ook 20 maanden cel en Kalin B. zou wat hem betreft 44 maanden niet mogen rijden. Volgens de advocaat van B. heeft de verdachte wel schuld aan het ongeluk, maar valt roekeloosheid niet te bewijzen. De advocaat pleitte er dan ook voor om maximaal een taakstraf op te leggen. De uitspraak in deze zaak is op 3 september.