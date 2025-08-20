Man uit Erp die is opgepakt op verdenking van terrorisme is Thomas D. (24)
Vorige week donderdag werd Thomas D. opgepakt in Badhoevedorp. De arrestatie volgde na een ambtsbericht van de AIVD. Daarin stond dat de man bereid zou zijn om rechts-extremistisch geweld te plegen en dat hij in het bezit was van wapens.
Thomas D. is vaak te zien op foto's en video's van de Geuzenbond op sociale media. De verdachte zou de voorman zijn van de rechts-extremistische jongerenorganisatie. Volgens De Marker was hij onlangs nog aanwezig bij een demonstratie tegen de komst van een jeugd-azc in Helmond. Onder meer PVV-leider Geert Wilders sprak tijdens die demonstratie.
Rechts-extremistisch
Voor de arrestatie deed de politie een inval in een voormalig restaurant in Erp, daar werden verboden wapens en munitie gevonden. Later bleek dat het pand werd gebruikt als clubhuis voor de extreemrechtse Geuzenbond.
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft de Geuzenbond aangemerkt als een zogenoemde ‘active club’. Zulke clubs proberen het rechts-extremistische gedachtegoed te normaliseren en richten zich op het ‘weerbaar maken van het blanke ras’ door middel van fysieke training. De organisatie is zowel online actief als via demonstraties.
In het bericht op Instagram laat de Geuzenbond weten 'geen seconde te geloven dat Thomas zich voorbereidde om op welke manier dan ook geweld te plegen'. Ze benadrukken daarbij een organisatie te zijn die 'het gebruik van politiek geweld altijd heeft afgekeurd en op vreedzame wijze het publieke debat wenst te beïnvloeden middels activisme'.
Geschorst van studentenvereniging
Thomas D. zou ook lid zijn geweest van de Nijmeegse studentenvereniging GNSV, dat meldde Omroep Gelderland. De Groot-Nederlandse Studentenvereniging (GNSV) onderhield nauwe contacten met verschillende rechts-extremistische clubs, waaronder ook de Geuzenbond.
Eerder deze week liet de GNSV in een persbericht weten Thomas D. geschorst te hebben als lid van de vereniging. De vereniging heeft zich ook teruggetrokken van de introductieweek van de Radboud Universiteit, die deze week plaatsvindt.
Zie hieronder beelden van de inval in Erp op donderdag 14 augustus: