Man uit Erp die is opgepakt op verdenking van terrorisme is Thomas D. (24)

De man uit Erp die vorige week is aangehouden op verdenking van een terroristisch misdrijf is de 24-jarige Thomas D., dat meldt de extreemrechtse jongerenorganisatie de Geuzenbond op Instagram. Thomas D. zou de voorman zijn van die club.

Vorige week donderdag werd Thomas D. opgepakt in Badhoevedorp. De arrestatie volgde na een ambtsbericht van de AIVD. Daarin stond dat de man bereid zou zijn om rechts-extremistisch geweld te plegen en dat hij in het bezit was van wapens.

Thomas D. is vaak te zien op foto's en video's van de Geuzenbond op sociale media. De verdachte zou de voorman zijn van de rechts-extremistische jongerenorganisatie. Volgens De Marker was hij onlangs nog aanwezig bij een demonstratie tegen de komst van een jeugd-azc in Helmond. Onder meer PVV-leider Geert Wilders sprak tijdens die demonstratie.

Rechts-extremistisch

Voor de arrestatie deed de politie een inval in een voormalig restaurant in Erp, daar werden verboden wapens en munitie gevonden. Later bleek dat het pand werd gebruikt als clubhuis voor de extreemrechtse Geuzenbond.