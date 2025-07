Drie mensen aangehouden bij demonstratie tegen komst azc

Bij de demonstratie in de binnenstad van Helmond zijn dinsdagavond drie mensen aangehouden. Enkele honderden demonstranten verzamelden zich bij het stadhuis om te laten weten dat zij tegen de komst van een nieuw jeugd-azc zijn.

Twee mensen zijn aangehouden in verband met verboden wapenbezit en één iemand is aangehouden omdat deze geen legitimatie kon tonen, laat de politie weten.

Veel politie aanwezig

In de stad is zichtbaar veel politie op de been, er staan zelfs agenten op het dakterras van het gemeentehuis. Een deel van de binnenstad is afgesloten met betonblokken en verschillende demonstranten worden bij aankomst gefouilleerd door de politie.

Op het podium sprak onder anderen Geert Wilders. Thierry Baudet was ook bij de demonstratie aanwezig. Tegelijkertijd verzamelden zich ook tegendemonstranten die voor de komst van een nieuw jeugd-AZC zijn. Op het plein is een bufferzone ingericht om beide groepen van elkaar te scheiden.

Veel aanwezigen zoeken door de hitte de schaduw op.