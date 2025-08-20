Dit raadslid stopt er na bijna vijftig jaar mee: 'Prioriteit thuisfront'

Een instituut verdwijnt uit de Bossche politiek. Na bijna een halve eeuw stopt de 80-jarige Paul van der Krabben als raadslid van de gemeente Den Bosch. Met pijn in het hart vertrekt de geboren en getogen Bosschenaar nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart. Hij zit als fractievoorzitter van Bosch Belang in de Bossche gemeenteraad.

‘Het thuisfront vraagt meer aandacht en zorg’, zo legt Van der Krabben het zelf uit in een persbericht. Tijdens de raadsvergadering van 7 september wil hij officieel afscheid nemen. Van der Krabben is een van de meest langstzittende raadsleden van ons land. In Brabant is alleen Bertus Kemmeren langer actief en wel voor GemeenteBelangen in de gemeente Loon op Zand.

"Het is logisch dat ik nu prioriteit geef aan het thuisfront."

Van der Krabben noemt het geen gemakkelijk besluit. “Ik ben immers 47 jaar actief geweest in de Bossche politiek, vanaf september 1978 voor het CDA en vanaf 1995 voor Bosch Belang. In 2022 heb ik me uit volle overtuiging nog kandidaat gesteld voor een nieuwe termijn van vier jaar, onder het motto: Zolang ik fit en gezond blijf en de steun geniet van het thuisfront, wil ik de stad graag blijven dienen. Inmiddels is de situatie zo dat het thuisfront meer aandacht en zorg vraagt. Het is logisch dat ik dat nu prioriteit geef.”

Van der Krabben is zijn politieke collega’s dankbaar voor de jarenlange samenwerking, zo zegt hij ook. “Mede dankzij die goede samenwerking neem ik straks met een warm hart en een voldaan gevoel afscheid.”

"Zijn inzet was altijd gericht op het welzijn van de inwoners van de gemeente Den Bosch."

Bosch Belang heeft begrip voor het besluit van zijn voorman. “We gaan uiteraard nog afscheid nemen van Paul”, reageert fractielid Wieke van de Leemput. ”Nu willen we hem alvast met veel warmte en waardering bedanken voor zijn tomeloze inzet en toewijding. Die was altijd gericht op het welzijn van de inwoners van de gemeente Den Bosch.” De in 1923 opgerichte partij buigt zich de komende weken over de opvolging van Paul van der Krabben als politiek leider en lijsttrekker. Van der Krabben werd in totaal dertien keer in de gemeenteraad gekozen. In 2018 mocht hij als nestor van de gemeenteraad de huidige burgemeester, Jack Mikkers, nog begeleiden bij diens installatie. Van der Krabben was ook al raadslid in de periode dat onder anderen Don Burgers en Ton Rombouts burgemeester in Den Bosch waren.

"Mijn koninklijke onderscheiding heb ik vooral gezien als aanmoediging."

Van der Krabben heeft zich overigens niet alleen op politiek niveau ingezet voor de stad en de regio. Hij was onder meer ook 27 jaar bestuurslid bij waterschap Aa en Maas en vicevoorzitter van de Kamer van Koophandel. Bovendien was hij actief in de vakbond en geruime tijd voorzitter van zowel de landelijke als de Europese ondernemingsraad van DAF Trucks, waar hij werkte als manager. Hij werd in 1997 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. “Ik heb dat vooral gezien als aanmoediging om dienstbaar te blijven aan de samenleving”, zei Van der Krabben hierover. “Den Bosch is enorm gegroeid in al die jaren. Dat is mooi, maar het blijft belangrijk te werken aan een sociale stad voor iedereen, met oog voor binding en verbondenheid.”