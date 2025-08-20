Dieny (70) werd thuis overvallen: 'Ineens stond er iemand met een revolver'

"Ineens stond er iemand met een revolver op mijn hoofd gericht", vertelt de 70-jarige Dieny geschrokken. Ze kan het nog amper geloven: woensdagochtend werd ze het slachtoffer van een gewapende overval in Breda. De overvaller sloeg toe toen ze alleen was in haar appartement. Er werd aangebeld, niet via de intercom maar aan de voordeur. Ze dacht dat het de buurvrouw was: "Die belt geregeld aan."

Drie uur na de overval zitten Dieny en haar man aan tafel iets te eten. "Het gaat niet lekker”, zegt Dieny. “Je denkt hier veilig te wonen. We wonen hier nog geen jaar en we zijn hier gekomen om veilig te wonen." Het blijft door haar hoofd spoken: "Als hij gek had gedaan dan had ik niet meer geleefd."

Wanneer Dieny de deur opendoet, schrikt ze zich rot: ze krijgt een revolver op haar hoofd gericht. 'Jullie hebben een Lexus (een dure auto, red.), er moet geld zijn', zegt de man tegen haar. "Hij wilde geld, maar dat hebben wij niet. Toen dreigde hij alles kort en klein te slaan.”

Met de revolver op haar hoofd gericht loopt Dieny naar haar portemonnee. "170 euro, dat was alles. Hij liep met de revolver nog op mij gericht weg. Ik hoopte alleen maar dat ik het er levend vanaf zou brengen."