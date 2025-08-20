Dieny (70) werd thuis overvallen: 'Ineens stond er iemand met een revolver'
Drie uur na de overval zitten Dieny en haar man aan tafel iets te eten. "Het gaat niet lekker”, zegt Dieny. “Je denkt hier veilig te wonen. We wonen hier nog geen jaar en we zijn hier gekomen om veilig te wonen." Het blijft door haar hoofd spoken: "Als hij gek had gedaan dan had ik niet meer geleefd."
Wanneer Dieny de deur opendoet, schrikt ze zich rot: ze krijgt een revolver op haar hoofd gericht. 'Jullie hebben een Lexus (een dure auto, red.), er moet geld zijn', zegt de man tegen haar. "Hij wilde geld, maar dat hebben wij niet. Toen dreigde hij alles kort en klein te slaan.”
Met de revolver op haar hoofd gericht loopt Dieny naar haar portemonnee. "170 euro, dat was alles. Hij liep met de revolver nog op mij gericht weg. Ik hoopte alleen maar dat ik het er levend vanaf zou brengen."
"Het was echt heel erg eng.”
Meteen belt Dieny 112 en daarna haar man. "Ze moeten ons in de gaten gehouden hebben", zegt ze. "Hoe kunnen ze anders weten dat we een Lexus hebben en dat mijn man net weg was om te biljarten. Het was echt heel erg eng.”
De politie heeft de overvaller - ondanks een uitgebreide zoekactie onder meer met een helikopter - nog niet te pakken. Ze hoopt dat mensen in de omgeving de dader mogelijk hebben gezien. "Kijk mee uit naar een man van rond de 20 jaar", vraagt de politie. De man is in het zwart gekleed en draagt zwarte schoenen. De man zou ongeveer 1.80 meter zijn en licht getint. Wie hem denkt te zien, wordt verzocht contact op te nemen met 112.
Ook de andere bewoners van de flat zijn flink geschrokken: