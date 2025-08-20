Felle brand verwoest cafetaria, man gewond bij reddingspoging katten

Bij cafetaria Bon Appetit aan de Lensheuvel in Reusel heeft woensdagmiddag een zeer grote brand gewoed. Het vuur brak rond halfvier uit, vermoedelijk in een van de ovens. Daarna verspreidde het vuur zich razendsnel. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om het vuur te bestrijden. Later werden nog meer korpsen opgeroepen voor assistentie.

Het personeel en klanten van de snackbar hebben het pand op tijd kunnen verlaten. Ook zeven mensen die boven de cafetaria in een woning waren, konden veilig naar buiten komen.

Drie katten redden

In het huis naast het brandende pand raakte iemand gewond door de rook. De bewoner ging het huis in om drie katten te redden, maar de dieren waren onvindbaar.

Rond kwart voor vijf was het vuur uit. Een uur later werd het sein brand meester gegeven. De cafetaria en de bovengelegen woning zijn totaal verwoest. Het pand is instabiel en daardoor onveilig om te betreden. De omgeving is afgezet.

NL-Alert verstuurd

Bij de brand kwam veel rook vrij die in de wijde omgeving te zien was. Er werd een NL-Alert verstuurd om omwonenden te waarschuwen hun ramen en deuren te sluiten, en de ventilatie uit te zetten.

De brand trok veel bekijks. De brandweer riep op om niet te komen kijken. "Geef hulpdiensten de ruimte", was het advies.