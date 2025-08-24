Deze vijf verhalen van afgelopen zomer wil je hebben gezien

Welk aanstekelijk dansje tovert al 45 jaar een glimlach op ieders gezicht? Waarom bloeien er op dit bollenveld geen bloemen? En welke schilder maakte er eerst een potje van? De regioverslaggevers van Omroep Brabant namen jou in augustus in hun zomercolumns mee naar bijzondere en opmerkelijke zaken in hun regio.

Hier brandt altijd licht

Kaars na kaars wordt er aangestoken. Jaarlijks komen 150.000 mensen naar een bijzonder kapel in de bossen van Oirschot. Een traditie die dit jaar tot immaterieel erfgoed is verklaard. Jo van Thienen zorgt ervoor dat het licht bij Maria nooit uitgaat. Verslaggever Rogier van Son (regio Eindhoven) zocht hem op.

Verslaggever Tom Berkers (regio Noordoost-Brabant) bezocht een ‘melkveehouderij’ zonder loeiende koeien. In het buitengebied van Zeeland staat de stal van Carla en Paul. Hun 120 pony’s zorgen voor een gezond zuiveldrankje.

Hier KAN het nog weleens druk worden

Wat heeft Brabant met het wereldberoemde schilderij ‘Melkmeisje’ van Johannes Vermeer te maken? Verslaggever Niek de Bruijn (regio Altena, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout) ging ervoor met de handen in de klei. In Oosterhout is het nu wachten op 2,5 miljoen toeristen.

Op het bollenveld in Doeveren groeien geen tulpen of narcissen. De bloemen die er staan zijn daar door de inwoners neergezet. Elly nam verslaggeefster Megan Hanegraaf (regio Den Bosch en Oss) mee naar een even bijzondere als opmerkelijke plek waar een grote verhalenverteller ligt begraven.

Een foxtrotje of tango dansen was er in de zomer van 1980 even niet bij. Fernando Reyes uit Sint Willebrord veroverde vanaf dat moment de wereld met een dansje dat zijn weerga niet kent: de Vogeltjesdans. Verslaggever Erik Peeters (regio Roosendaal en Bergen op Zoom) flapperde gezellig mee met zijn ellebogen en krijgt het deuntje nu niet meer uit zijn hoofd.

Mensen die slecht slapen en moe wakker worden, baby’s die alsmaar blijven huilen en dieren en planten die maar niet groeien. Jan Boeren uit Terheijden weet waaraan dit ligt. Met speciale instrumenten gaat hij op zoek naar de boesdoener. Verslaggever Ronald Sträter zocht met hem mee.