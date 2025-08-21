Pascalle vond een 'kakkerlak' in haar salade, het blijkt mee te vallen

Pascalle uit Waalwijk kwam woensdagavond wel voor een héle gore verrassing te staan. Nadat ze bij de PLUS Peek supermarkt in Tilburg een aardappelsalade had gehaald voor bij haar biefstukje zag ze iets wat leek op een dik, vies, zwart beestje: "Van wel vijf centimeter groot." Het hoofdkantoor van PLUS heeft donderdag onderzoek laten doen bij de leverancier en het gaat 'gelukkig' niet om een beestje.

“Ik heb sinds gisteravond niet meer kunnen eten”, vertelt Pascalle een dag later vol walging vanuit haar keuken. Op het aanrechtblad ligt de verschrompelde platte vondst van 5 centimeter lang. “Dat zat dus hierin, halverwege het bakje”, wijst ze naar de aardappelsalade. Ze is er nog misselijk van.

Normaal gesproken maakt Pascalle lekker zelf aardappelsalade bij haar biefstuk, maar daar was ze door haar planning even niet aan toegekomen. "Dus ik dacht: doe het even zo. Alleen ga ik dit dus nooit meer doen."

Pascalle twijfelde even of het geen kever kon zijn, maar het moest een kakkerlak zijn. Ze belde de supermarkt en werd doorverbonden naar de groente- en fruitafdeling. "Daar hebben ze meteen alle verpakkingen uit de schappen gehaald", vertelt ze. "De winkel kan er niks aan doen, maar ik ben best wel boos."

Van de supermarkt kreeg ze namelijk te horen dat ze donderdag dan maar een klacht in moest dienen bij het hoofdkantoor. En dat ze het bakje en het beestje terug mag brengen. Dan krijgt ze het aankoopbedrag terug. “Ik heb welgeteld twee euro gekregen en het hoofdkantoor stuurt me een bloemetje. Maar ik heb nog geen sorry gehoord.”

Donderdagmiddag kreeg PLUS antwoord van de leverancier van de aardappelsalade en het blijkt niet om een kakkerlak te gaan, laat woordvoerder Rianne van Beek weten. "Het gaat om een stuk gedroogde maiskolf dat mee is gekomen met de oogst van de aardappelen. Bij de leverancier hebben ze nog zo'n stukje ontdekt en het ziet er precies hetzelfde uit."