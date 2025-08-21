Zoltan werd bedolven onder berg suiker en stikte, 90.000 euro boete geëist

In de suikerfabriek in Dinteloord kwam in 2023 een 46-jarige medewerker om het leven. Uit de silo waar tien miljoen kilo suiker in kan, moest de laatste 500.000 kilo met de hand worden verwijderd. De 46-jarige Zoltan Dongo uit Slowakijke prikte met een metalen staaf in een berg suiker, waarop deze instortte. Zoltan werd bedolven onder de berg suiker en stikte.

Dit dramatische bedrijfsongeval veroorzaakte een schok bij de medewerkers en echoot nog steeds na bij Cosun Beet Company, zoals de suikerfabriek in Dinteloord tegenwoordig heet. De baas van het bedrijf, CEO Hans Meeuwis, trok donderdag dan ook het boetekleed aan in de rechtbank in Den Bosch. “Sinds 2021 toen ik bij Cosun kwam ,hebben we behoorlijk wat zaken aangepakt en daardoor raakt het me des te meer dat dit er doorheen is geglipt. Wie voor Cosun werkt, moet veilig zijn en het doet me veel dat dit is fout gegaan”, zo vertelde hij de rechters. Maar het verwijt van justitie is duidelijk: Cosun heeft niet genoeg gedaan om de veiligheid van de medewerkers te waarborgen en dat kostte Zoltan zijn leven. Op die woensdag 22 februari 2023 gingen Zoltan Dongo en een collega silo 4 in om die met de hand leeg te maken. 9,5 miljoen kilo suiker stroomt wel via de zwaartekracht uit de opslag, maar de laatste 500.000 kilo moet met de hand worden verwijderd. Suiker kan gaan klonteren en dus stroomt de silo niet vanzelf helemaal leeg, zo werd uitgelegd. Via zogenaamde uittrekgaten wordt de suiker vervolgens op een loopband afgevoerd. Om een flinke klont suiker van een meter hoog weg te werken, klom Zoltan op de berg en prikte er met een ijzeren staaf in. Toen de berg instortte werd de Slowaak meegetrokken en kwam hij vast te zitten in het gat. Vervolgens werd hij bedolven onder de stromende suiker en stikte. Van enig verwijt of afschuiven van schuld door de bedrijfsleiding was in de rechtszaal donderdag niets te merken. Integendeel: Ceo Hans Meeuwis, die tegenover de rechters zat, trok schuldbewust het boetekleed aan. De instructies voor zulke werkzaamheden waren destijds niet goed genoeg, volgens hem. “Het moet allemaal op papier staan en niet van horen zeggen”, vertelde Meeuwis zijn bevindingen. “Ook de rol van de man die bij het mangat (red. de opening in bijvoorbeeld een silo waar een volwassen persoon doorheen kan kruipen voor inspectie, onderhoud of het uitvoeren van werkzaamheden) waakt over de werkzaamheden was niet helder genoeg.”