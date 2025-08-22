Fietsster gewond door botsing met vrachtwagen

Een fietsster is vrijdagochtend gewond geraakt nadat ze onder een vrachtwagen terecht is gekomen op de Teteringsedijk in Breda. Het ongeluk gebeurde toen de vrachtwagen een bouwplaats wilde oprijden.

De vrouw raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ze was tijdens de hulpverlening wel aanspreekbaar. Hoe ernstig haar verwondingen zijn, is nog niet bekend.

Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht. Het is nog onduidelijk of de vrachtwagenchauffeur de fietsster niet heeft gezien of dat er sprake was van een voorrangsfout. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd.