Politie weet wie eigenaar van achtergelaten hond Mees is

De politie weet wie de eigenaar van de Pyrenese berghond ‘Mees’ is. De hond werd twee weken geleden vastgebonden gevonden aan een boom in Tilburg. Donderdag is het dier overleden, zo maakte Dierenopvang Hart van Brabant donderdag bekend. Ondanks dat de eigenaar bekend is, heeft de politie die nog niet gevonden.

De hond werd sinds zijn vondst verzorgd bij Dierenopvang Hart van Brabant. Door de verzorgers werd hij Mees genoemd. Donderdag werd het beestje na overleg met een dierenarts ingeslapen.

De hond werd twee weken geleden midden in de nacht gevonden door de politie en de dierenambulance aan De Werf in Tilburg. Het kostte de hulpverleners ruim vier uur om het angstige en aanvankelijk agressieve dier te kalmeren. Een agent en een medewerker van de dierenambulance werden gebeten, maar maken het naar omstandigheden goed.

Mees was ernstig verwaarloosd

Bij aankomst in de opvang bleek Mees ernstig verwaarloosd te zijn, met ernstige wonden en overgewicht van zestig kilo. Ondanks de zorg die hij kreeg, was zijn gezondheid te slecht om volledig te herstellen. En besloot de diepenopvang de hond in te laten slapen.

De politie blijft werken aan het achterhalen van de eigenaar. Dierenopvang Hart van Brabant benadrukt dat het dumpen van dieren strafbaar is en groot leed veroorzaakt.