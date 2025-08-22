Mannen zwaar mishandeld tijdens Pride: verdachten melden zich

De twee mannen die werden gezocht voor een zware mishandeling, tijdens de Pride op Stratumseind in Eindhoven, hebben zich gemeld na de publicatie van beelden door de politie. Het tonen van de beelden 'heeft zijn doel bereikt', meldt de politie.

Twee mannen werden zaterdag 14 juni zwaar mishandeld tijdens de Pride in Eindhoven. Op beelden van de politie was te zien dat twee mannen in volle kracht inslaan op de bezoekers. Een van de slachtoffers raakte zelfs even buiten bewustzijn door de klappen. De politie sluit niet uit dat ze zijn mishandeld om hun geaardheid.

Geweld zonder aanleiding

Na een gezellige middag bij Pride in Eindhoven liepen de mannen over Stratumseind toen zij uit het niets werden belaagd door twee mannen. De politie deelde beelden waarop te zien is dat een man in een groene jas vol inslaat op de slachtoffers.

Een vriend van hem begint ook op de mannen in te rammen. Het tweetal liep met twee andere vrienden door de straat toen zij zonder aanleiding geweld begonnen te gebruiken.

Volgens de politie hebben de twee verdachten zich via een advocaat gemeld. Ze zitten niet vast en worden binnenkort verhoord.