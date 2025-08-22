Twee mannen opgepakt na drugsvondst, op heterdaad betrapt

Twee mannen uit Etten-Leur zijn donderdag aangehouden omdat ze waarschijnlijk meewerken aan het maken, verwerken en opslaan van harddrugs. Een van hen werd tijdens een autoritje betrapt met 13,5 kilo harddrugs in zijn auto.

Dat gebeurde in Cruquius, een dorpje vlakbij Haarlem. Na een anonieme tip kreeg de recherche een 24-jarige man uit Etten-Leur op het oog. Die zagen ze vervolgens met een verdachte doos een loods uit lopen. Hij is aangehouden met harddrugs in zijn auto.

Kort daarna viel het team de loods binnen, waar een 'fors drugslab' gevonden werd. Criminelen maakten daar de drug 4MMC. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) heeft het lab ontmanteld en de spullen afgevoerd.

Daar is het balletje verder gaan rollen. De recherche is een huis aan de Liesbosweg in Etten-Leur binnengevallen, wat als versnijdingslocatie voor allerlei soorten harddrugs werd gebruikt. Op zo'n plek worden drugs gemengd met andere stoffen.

"Er werden tientallen liters brandbare chemicaliën aangetroffen en er werden magnetrons gebruikt in het hele proces", zegt de politie. Er werd een 22-jarige man uit Etten-Leur aangehouden.

Inval in huis

Daarna volgde een inval bij een huis in Breda. Bij een inval werd tien kilo drugs aangetroffen, van allerlei soorten. "Alles is in beslag genomen", zegt de politie. Het onderzoek draait volle toeren en de verdachten zitten vast.