Ex-wethouder Vermeulen: ‘Droombaan opgeofferd, maar eindelijk erkenning'

Oud-wethouder Sanneke Vermeulen voelt zich gehoord door het onderzoek naar de bestuurscultuur bij de gemeente Roosendaal. Uit het woensdagavond gepresenteerde onderzoeksrapport blijkt dat een groot deel van de medewerkers een onveilige werksfeer ervaart. Vermeulen stapte vorig jaar op na pestgedrag en uitsluiting. "Ik heb mijn droombaan opgeofferd om dit aan het licht te krijgen."

Het gaat goed met Vermeulen, nadat ze een jaar geleden opstapte als wethouder van de gemeente Roosendaal. "Het voelt een beetje dubbel", vertelt ze. "Dat dit onderzoek nodig was, is natuurlijk pijnlijk, maar aan de andere kant voel ik erkenning voor hetgeen waarom ik opgestapt ben. Het staat nu zwart op wit." De oud-wethouder had bij de gemeente regelmatig te maken met pestgedrag, roddels en uitsluiting. "Het ging van intimidatie tot buitensluiten en wegkijken. Mensen durfden niets te zeggen omdat ze bang waren dat er iets met henzelf zou gebeuren." Vermeulen is vanaf haar geboorte slechtziend. "Er waren momenten dat ik werd gepest door deze handicap. Iets waar je dus niks aan kan doen. Dat maakt het zo frustrerend.”

Ze staat nog steeds achter haar beslissing om aan de bel te trekken. "Ik heb twee jaar lang in een giftige cultuur gezeten. De stap om dat naar buiten te brengen is heel moeilijk en vraagt heel wat van je. Ik heb erover getwijfeld, tot ik van andere werknemers hoorde dat zij ook in onveilige situaties terechtkwamen en last hadden van pestgedrag. Toen dacht ik: dit kan echt niet. Hier moet ik een grens trekken. Zo ga je niet met mensen om." Voor het onderzoek werd een enquête gehouden, waaraan ongeveer de helft van alle medewerkers heeft meegedaan. Een derde van de medewerkers van de gemeente Roosendaal heeft te maken met ongewenst gedrag. Velen kregen daardoor te maken met mentale en fysieke klachten, langdurig uitval of vertrokken zelfs uit de organisatie.

"Het zit veel dieper en is meer dan ik had verwacht."

"De cijfers liegen er niet om", zegt Vermeulen. "Het is heel schokkend dat er nog steeds mensen zijn die zich onveilig voelen." Dat is voor haar tegelijkertijd een bevestiging. "Het toont aan dat dit een veel breder verhaal is dan alleen het mijne. Het zit veel dieper en is meer dan ik had verwacht." Ze denkt dat er veel moet gebeuren om de bestuurscultuur in Roosendaal te veranderen. "Zestig procent van de ondervraagden geeft aan dat zij te maken hebben gehad met onveilige situaties. Vijfentachtig procent durfde het niet te melden wanneer ze het bij anderen zagen gebeuren. Dat geeft dus wel aan wat voor cultuur er nu heerst. Ik heb er wel echt vertrouwen in dat burgemeester Mark Buijs dit tot een goed einde kan brengen. Maar het gaat een lange weg worden.”

"Ik heb mijn droombaan opgeofferd om dit aan het licht te brengen."

Ze kreeg veel reacties nadat het rapport uitkwam. "Voor veel mensen is het nu duidelijker waarom ik ben opgestapt. Ik heb mijn droombaan opgeofferd om dit aan het licht te brengen. Daar ben ik achteraf trots op. Ik heb het in ieder geval niet voor niets gedaan." Het hoofdstuk kan wat Vermeulen betreft nu worden afgesloten. "We zijn nu een jaar verder en alles wordt weer opgerakeld door wat er in het onderzoek staat. Ik heb er heel veel last van gehad, maar ik moet verder. Ik hoop dat ik weer vooruit kan kijken."