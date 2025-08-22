Provincie in de fout: stinkende mestverwerker hoeft niet te boeten

Mestverwerker Den Ouden in Helmond kan de dwangsommen die het van de provincie heeft gekregen, naast zich neerleggen. Gedeputeerde Staten (GS), het dagelijks bestuur van de provincie, had het bedrijf tot maximaal 150.000 euro willen laten betalen. Volgens GS komt er uit de schoorsteen van het bedrijf aan de Gerstdijk te veel stank. De rechtbank in Den Bosch bepaalde dinsdag dat de provincie helemaal niet bevoegd is om Den Ouden hierop aan te spreken.

De rechtszaak komt niet uit de lucht vallen. Bewoners van het Helmondse stadsdeel Brouwhuis hebben al jaren last van de stank van Den Ouden. Het bedrijf, de provincie en de gemeente Helmond zijn al jaren met elkaar in overleg om een einde te maken aan de geuremissie bij het bedrijf. Ook de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en omwonenden zijn betrokken bij de aanpak van de stankoverlast. In 2023 stapte de gemeente moegestreden uit het overleg.

Te hoge uitstoot

De provincie houdt nog wel een vinger aan de pols. Zo kwam ze er eind vorig jaar achter dat de mestverwerker een tien keer hogere geurhinder veroorzaakte dan in een omgevingsvergunning was opgenomen, althans dat was haar visie. De hoge uitstoot is schadelijk voor het milieu en daarom werd Den Ouden een dwangsom van 50.000 euro opgelegd wanneer hier geen eind aan zou komen. De ‘boete’ zou maximaal 150.000 euro kunnen worden.

Het bedrijf kijkt er uiteraard heel anders tegenaan: het vindt de meetmethoden onbetrouwbaar. Of ze nu betrouwbaar zijn of niet, de rechtbank komt met een ander argument om de provincie op haar nummer te zetten: de vermeende geurvoorschriften zijn helemaal niet in de in 2014 verstrekte omgevingsvergunning vastgelegd. Daarom hoeft het bedrijf zich niet aan die norm te houden. Er is namelijk geen overtreding in de ogen van de rechter. GS kan dus fluiten naar die dwangsommen en moet bovendien de proceskosten vergoeden.

Beroep kan nog

Met deze uitspraak komt er naar verwachting geen einde aan de discussie over de overlast die Den Ouden in Helmond zou veroorzaken, al is het maar omdat de provincie in hoger beroep kan gaan. Of een beroep kans van slagen heeft, valt te bezien. De provincie heeft al enkele keren eerder in zaken tegen het bedrijf bij de Raad van State nul op rekest gekregen.

De stank bij Den Ouden is in het verleden zo erg geweest, dat de productie een aantal keren moest worden stilgelegd. “Je laat de hond uit met een wasknijper op je neus”, vertelde een omwonende eens tegen Omroep Brabant. Het bedrijf heeft altijd gezegd er alles aan te doen om stank tegen te gaan. En dat de vervelende luchtjes ook afkomstig zijn van andere bedrijven op het terrein waar Den Ouden is gevestigd.