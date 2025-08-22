Advertentie
112-nieuws: Heftige achtervolging op hoge snelheid, agent naar het ziekenhuis • Man trekt wapen bij ruzie, politie lost waarschuwingsschot
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 10:27
In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
10:27
Heftige achtervolging op hoge snelheid, agent naar het ziekenhuis
In Tilburg heeft zaterdagochtend een achtervolging van Hollywood-achtige proportie plaatsgevonden. Een burgerwagen van de politie eindigde daarbij op de kop en de bestuurder, een agent, moest naar het ziekenhuis. De bestuurder van de vluchtende wagen, een 30-jarige Eindhovenaar, is opgepakt.
06:15
Man trekt wapen bij ruzie, politie lost waarschuwingsschot
De politie heeft vrijdagavond een waarschuwingsschot gelost bij een conflict in Bergen op Zoom. Een man zou een wapen hebben getrokken bij een conflict aan de Kardinaal de Jonglaan. Toen de politie aankwam, greep de man opnieuw naar zijn wapen.
