Vuurwerkbom gaat af bij dure villa met hond: dader moet cel in

De man die vorig jaar zomer een vuurwerkbom liet afgaan bij een luxe villa in Uden, moet van de rechter zestien maanden de gevangenis in. Een groot deel daarvan heeft hij al uitgezeten, waardoor hij nog maar twee maanden hoeft te zitten. De man plakte een fles met een brandbare vloeistof op de voordeur, wat leidde tot een explosie en brand. Op dat moment was er alleen een hond binnen.

Op het tuinhek van de villa vond de politie DNA, maar het duurde nog maanden voordat er iemand werd aangehouden. Verdachte Benfik M. ontkende in eerste instantie dat hij iets met de explosie te maken had, maar gaf een aantal maanden later toch toe.

Op 15 juni 2024 rond elf uur ’s avonds werd de Heinsbergenstraat opgeschrikt door een harde knal. De schade bleef beperkt tot de deur. De bewoners waren niet thuis, maar hun hond was wel binnen. Die bleef ongedeerd.

Schulden door verslaving

Hij zei dat hij geen andere uitweg zag. Hij kampte jarenlang met een heroïneverslaving en had schulden. Toen zijn schuldeisers hem een ultimatum stelde, besloot hij de aanslag op de villa te plegen.

De rechter rekent hem dat zwaar aan. “Hoewel er geen mensen in de woning aanwezig waren, heeft hij die mogelijkheid voor lief genomen door het feit te plegen terwijl de lampen in de woning aan waren, op een tijdstip waarop bewoners normaal gesproken thuis zijn. Verdachte had er dus rekening mee moeten houden dat de bewoners ook nu thuis konden zijn. Ook heeft de ontploffing bij buurtbewoners geleid tot angst en onveiligheid.”

De officier van justitie eiste anderhalf jaar cel, met aftrek van het voorarrest, dat 14 maanden heeft geduurd. De advocaat van M. vroeg om een straf gelijk aan de tijd die hij al vastzat, omdat de man kwetsbaar is en inmiddels zijn verantwoordelijkheid neemt.

Daar gaat de rechtbank in mee. Volgens de rechter is M. inmiddels schuldenvrij, lijkt het beter te gaan met zijn verslaving en is hij sinds de aanslag niet opnieuw de fout ingegaan. Daarom is een deel van de straf voorwaardelijk opgelegd, onder de voorwaarde dat hij zich laat behandelen en onder toezicht van de reclassering blijft.

De rechter legt Benfik M. een gevangenisstraf van twee jaar op, waarvan acht maanden voorwaardelijk. De tijd die hij al in voorarrest in de cel heeft doorgebracht, gaan daar vanaf. Hij hoeft dus nog maar een straf van ongeveer twee maanden uit te zitten.



Buren van villa Roger Lips

Opvallend detail: het huis waarop de verdachte het gemunt had ligt naast de miljoenenvilla die ooit van de voortvluchtige vastgoedmagnaat Roger Lips was. Dat heeft niets met deze zaak te maken.