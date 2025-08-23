Marie-José in actie na zelfdoding van zoon (23): 'Kind moet dromen najagen'

Na jarenlange pesterijen maakte de 23-jarige Gerard Wagemakers uit Rijen bijna twintig jaar geleden een einde aan zijn leven. Een enorme klap voor moeder Marie-José, die nog altijd impact heeft op haar en haar gezin. De moeder vreest dat meer kinderen in de knel komen door pesterijen en is daarom Stichting Gradje gestart, vernoemd naar de bijnaam van haar zoon. Met een koekjesactie hoopt ze geld op te halen om kinderen hun dromen te laten najagen. "Een kind heeft altijd een droom", vertelt ze overtuigd.

De eigenzinnige Gerard hield op de middelbare school al van techniek. Daarnaast droomde hij van een toekomst als muzikant, maar zijn medescholieren hielden daar niet van. "Gerard had een ander doel dan zijn leeftijdsgenootjes", vertelt Marie-José. Het was de aanleiding voor jarenlange pesterijen. Wat begon met wat getreiter groeide uit tot vervelende en pijnlijke pesterijen waarbij er cola in zijn nek werd gegoten en hij met een passer in zijn nek werd gestoken. Gerard werd zelfs zo onder druk gezet dat hij sieraden van zijn ouders stal om zijn pesters tevreden te houden. Op 14-jarige leeftijd probeerde hij een einde aan zijn leven te maken, wat niet lukte. Het was een grote klap voor het gezin. Gerard ging naar een andere school en volgde veel therapie, waardoor hij er bovenop leek te komen. Hij kreeg nieuwe vrienden en vriendinnen en had weer dromen voor de toekomst.

Gerard pakte zijn leven weer op na de pesterijen (eigen foto).

Toch maakte hij op 23-jarige leeftijd alsnog een einde aan zijn leven. "Het is Gradje niet gelukt om de mentale skills te vinden om verder te leven. Het is nog altijd een groot gemis. Hij is mijn zoon en daar is alles mee gezegd", vertelt de moeder.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113 of chatten via en 113.nl.

Twintig jaar na de zelfmoord van haar zoon ziet Marie-José nog altijd dat kinderen afgeremd worden om hun dromen na te jagen. "Dat kan door bijvoorbeeld een vechtscheiding zijn, door pesterijen of omdat volwassenen zeggen dat kinderen iets wat ze graag willen toch maar niet moeten doen", vertelt de moeder. "Kinderen verliezen op dat moment een basis waardoor ze makkelijk hun dromen kunnen verliezen." Samen met haar zoon Victor heeft Marie-José Stichting Gradje opgezet. Met meerdere inzamelacties zoals het rennen van een marathon en het verkopen van koekjes hopen zij de komende tijd twee ton in te zamelen. Daarmee willen zij een plek realiseren waar kinderen op speelse wijze hun dromen na kunnen jagen.

Met de verkoop van koekjes hopen ze geld in te zamelen (foto: Omroep Brabant).

Deze week werden in de supermarkt in Rijen de eerste koekjespotten verkocht. "Een kind heeft altijd een droom en als het op de juiste plek terechtkomt kan het zijn of haar dromen najagen", zegt de moeder overtuigd. Victor en Marie-José halen veel kracht uit de stichting en dromen vaak over wat Gradje ervan zou hebben gevonden. "Hij zou zo trots zijn", lacht de moeder.