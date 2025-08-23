Voetbalsters PSV dichtbij Supercup maar in kwartier is winst verdampt
Het duel om de Supercup gaat traditioneel tussen de kampioen en de bekerwinnaar van het voorgaande seizoen. Omdat Twente beide won, was PSV, als nummer twee van de competitie en verliezend finalist in de bekerfinale, de tegenstander.
In dit duel leek PSV eens aan het langste eind te trekken, maar was het toch weer Twente dat er met de prijs vandoor ging. De Supercup wordt sinds 2022 gespeeld en alle keren won Twente.
Betere kansen voor PSV
In de eerste helft waren de betere kansen voor PSV. Renate Jansen was dreigend en Nina Nijstad kon vrij uithalen. Na ruim een half uur zette Lore Jacobs PSV dan toch op voorsprong. De Belgische aanvalster rondde af op aangeven van Chimera Ripa, na knullig verdedigen van FC Twente.
Na rust drong FC Twente aan, maar het was opnieuw PSV dat scoorde. Sisca Folkertsma, die drie seizoenen voor Twente speelde, kopte raak na een hoekschop.
FC Twente leek geslagen, maar scoorde vervolgens driemaal binnen dertien minuten. Eva Oude Elberink verkleinde in de 67e minuut de achterstand en Jaimy Ravensbergen maakte gelijk vanaf de strafschopstip. Invalster Nikée van Dijk maakte in de 79e minuut het winnende doelpunt.