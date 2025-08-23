Jongens (15) met bivakmuts op van spoor geplukt, treinverkeer stilgelegd

Twee vijftienjarige jongens (uit Waalwijk en Drongelen) zijn zaterdagmiddag tussen vier en vijf uur van het spoor gehaald tussen centraal station Tilburg en Tilburg University. Het duo droeg een bivakmuts en had en wel heel bijzondere reden waarom ze op het spoor liepen.

Al het treinverkeer tussen Breda en Tilburg werd stilgelegd nadat de NS verschillende meldingen kreeg van twee jongens met een bivakmuts die op het spoor liepen. De politie heeft de jongens uiteindelijk opgepakt omdat ze ergens liepen waar ze niet mochten komen.

“De jongens hebben een bekeuring gekregen en het bedrag dat ze moeten betalen is nog iets hoger uitgevallen omdat treinen voor ze moesten remmen”, legt een woordvoerder van de politie uit. Hoe hoog het bedrag exact is, wist ze niet te vertellen.

De jongens zeiden dat ze uit nieuwsgierigheid over het spoor waren gelopen, ze zouden bij de goederentreinen willen gaan kijken. Waarom ze dan een bivakmuts droegen, bleef onduidelijk.

Het treinverkeer kwam ongeveer een half uur stil te liggen. “De treinhinder is gelukkig beperkt gebleven maar dat mensen op het spoor lopen is heel gevaarlijk en irritant”, meldt een woordvoerder van ProRail. Rond vijf uur konden de treinen weer rijden.