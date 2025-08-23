Navigatie overslaan
ZATERDAG GEMIST

Woningbouwcrisis in Eersel en vuurwerkbom bij villa: dit gebeurde vandaag

Vandaag om 19:15 • Aangepast vandaag om 19:27
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
nl
De provincie Noord-Brabant die dwang in wil zetten om toch voldoende huizen te laten bouwen en een Hollywood-achtige achtervolging in Tilburg: dit zijn de vijf verhalen die je zaterdag gelezen moet hebben.
Profielfoto van Lobke KapteijnsProfielfoto van Redactie
Geschreven door
Lobke Kapteijns & Redactie

De provincie Noord-Brabant dreigt gemeente Eersel met ingrijpen nadat de gemeenteraad besloot het aantal te bouwen woningen te halveren van 5.500 naar 2.750. De provincie kan wettelijk dwang inzetten als er niet voldoende woningbouwplannen worden afgesproken. Ook de plannen voor een Brainporthub en bedrijventerreinen zijn teruggeschroefd.

Een man is veroordeeld tot 16 maanden cel voor het plaatsen van een vuurwerkbom bij een villa in Uden. De explosie veroorzaakte schade aan de voordeur terwijl alleen een hond thuis was. De dader, die kampte met heroïneverslaving en schulden, heeft al 14 maanden in voorarrest gezeten.

In Tilburg heeft zaterdagochtend een achtervolging van Hollywood-achtige proportie plaatsgevonden. Een burgerwagen van de politie eindigde daarbij op de kop en de bestuurder, een agent, moest naar het ziekenhuis. De bestuurder van de vluchtende wagen, een 30-jarige Eindhovenaar, is opgepakt.

De Keizersveerse brug in de A27 dankt zijn naam aan Napoleon Bonaparte die hier in 1811 de Maas overstak. De huidige brug is een tweedehands exemplaar van de oude Moerdijkbrug en zorgt regelmatig voor files.

Maya Maes spotte in Tilburg een zeldzame walstropijlstaartvlinder met olijfgroene vleugels en oranje accenten. Deze nachtvlinder heeft een spanwijdte van 8 centimeter en is moeilijk te vinden in Nederland.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!