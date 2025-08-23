David fietst van Den Bosch naar Istanbul (en niet voor een goed doel)

De 25-jarige David Hattink uit Den Bosch is op een missie: hij wil in drie maanden tijd van Den Bosch naar Istanbul reizen, op de fiets. De aanleiding is niet geld ophalen voor een goed doel, Hattink wil vooral zijn grenzen verleggen: "Ik ben gewoon benieuwd naar de ervaring".

En die ervaring duurt nu acht dagen, vorige week zaterdag vertrok hij vanuit zijn stad Den Bosch om via een 'toeristische route' die hij het afgelopen half jaar zorgvuldig heeft uitgestippeld uiteindelijk uit te komen in Turkije. Daar hoopt hij eind oktober of begin november aan te komen.

"Ik had nog nooit meer dan dertig kilometer gefietst."

Twee en een half jaar geleden kwam Hattink op het idee voor zijn bijzondere reis. Fotograaf en reislustige YouTuber Martijn Doolaars inspireerde hem om zelf ook eens 'iets anders te beleven' dan wat voor zijn leeftijdsgenoten als normaal wordt gezien. "Ik had nog nooit meer dan dertig kilometer gefietst, ik wilde gewoon weten hoe het is, lukt het om zo ver te fietsen en zo lang alleen te zijn?", vertelt Hattink, die in juni afstudeerde en nu dus alle tijd heeft. Na zeven dagen fietsen, op zondag heeft hij zijn eerste welverdiende rustdag in Duitsland, is de voorlopige conclusie: ja, dat lukt. De negentig kilometer per dag gaan hem prima af, en ook het alleen zijn valt mee. "Ik bel elke avond met mijn vriendin, en omdat je met een bepakte fiets rondrijdt heb je veel sneller aanspraak." Hij wist al dat contact houden met anderen belangrijk is, hij bereidde zich voor door andere reizigers op social media te volgen.

Grote tegenslagen bleven gelukkig uit. Al was hij zijn fietsbril al zes uur na zijn vertrek uit Brabant kwijt. "Ik had hem ergens laten liggen." Toen de volgende dag de zon scheen, pakte hij de beelden van de eerste dag erbij (Hattink maakt dagelijks een videoverslag) om te kijken waar hij hem neer had gelegd. Hij fietste terug maar de bril lag niet meer op het bankje. Nog meer pech? Het rekje voor zijn tas dat op zijn fiets zit, is losgeschoten. Misschien onhandig met nog zoveel kilometers voor de boeg, maar het zijn overkomelijke problemen en hij kan nog gewoon verder fietsen.

"Toen ik het vertelde, zeiden ze wel: 'Weet je het zeker?'"

Hoe reageerde zijn omgeving eigenlijk op het plan voor deze megatocht? Hattink: "Mijn vriendin vond het aan de ene kant leuk, aan de andere kant niet. Het is natuurlijk niet leuk dat we nu drie maanden niet samen zijn." Maar ze steunt hem op zijn missie en ook zijn familie staat achter hem. "Toen ik het vertelde, zeiden ze wel: 'Weet je het zeker? Je hebt nog nooit echt ver gefietst', maar dat motiveerde juist extra. 'Ik zal laten zien dat het lukt', denk ik nu." De video's van zijn tocht zijn te zien op social media, elke dag komt er een nieuw filmpje online. Nu het aantal volgers toeneemt kwam de gedachte wel in hem op om hiermee geld op te halen voor een goed doel maar dat is nog niet aan de orde: "Ik heb er vooraf eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan, ik doe dit gewoon voor mezelf. Ik ben benieuwd naar de nieuwe ervaring." Morgen is de rustdag voorbij en maakt hij zich weer op voor nieuwe avonturen, weer negentig kilometer.