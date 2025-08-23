Spijt na brand, jonge brandstichter meldt zich bij brandweer

Een jonge brandstichter heeft zaterdagavond samen met zijn moeder excuses gemaakt aan de brandweer voor het veroorzaken van een brandje in Haaren. Rond negen uur kwam er bij de brandweer een melding binnen van een brand aan het Broederspaadje, in het buitengebied van Haaren.

Een deel van de bosjes stond daar in brand, vlakbij enkele bijenkasten. De brandweer kon het vuur snel blussen en wist te voorkomen dat de bijenkasten vlam zouden vatten. Een eindje verderop vond de brandweer nog een tweede brandje langs de sloot, ook dat brandje wisten zij snel te blussen.

Omstanders vertelden dat de brand waarschijnlijk was ontstaan door toedoen van een aantal jongeren, ook zou er vuurwerk zijn gebruikt.

Op het moment dat de brandweer klaar was met opruimen, kwam de moeder met haar zoon naar ze toe. De jongen was zichtbaar aangeslagen en bood zijn excuses aan voor het veroorzaken van de brand. De brandweer gaf hem een compliment omdat hij de moed had om zijn verantwoordelijkheid te nemen.

Het is nog onduidelijk of er nog meer jongeren bij de brand betrokken waren.