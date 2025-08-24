Meerdere auto's betrokken bij ongeluk op A27: snelweg tijdje dicht

Op de snelweg A27 zijn bij Hank aan het eind van de zondagmorgen meerdere voertuigen betrokken geweest bij een ongeluk. Het verkeer richting het zuiden, waaronder een colonne motorrijders, moest over de vluchtstrook worden geleid. De vertraging vanaf Avelingen was rond het middaguur ruim 40 minuten.

De ANWB verwachtte dat de twee rijstroken die waren afgesloten, om kwart over twaalf vrijgegeven zouden worden, maar dat duurde iets langer. Rond kwart voor een was de extra tijd nog maar een paar minuten.