Advertentie
Meerdere auto's betrokken bij ongeluk op A27: snelweg tijdje dicht
Vandaag om 12:06 • Aangepast vandaag om 12:47
nl
Op de snelweg A27 zijn bij Hank aan het eind van de zondagmorgen meerdere voertuigen betrokken geweest bij een ongeluk. Het verkeer richting het zuiden, waaronder een colonne motorrijders, moest over de vluchtstrook worden geleid. De vertraging vanaf Avelingen was rond het middaguur ruim 40 minuten.
De ANWB verwachtte dat de twee rijstroken die waren afgesloten, om kwart over twaalf vrijgegeven zouden worden, maar dat duurde iets langer. Rond kwart voor een was de extra tijd nog maar een paar minuten.
Het verkeer vanuit Gorinchem kon ondertussen omrijden via de A15, A2 en de A59 via Den Bosch en Waalwijk.
De verkeersproblemen leidden ook tot een grote drukte op sluiproutes. Vooral in Nieuwendijk was dat te merken: wegen werden geblokkeerd, zo meldde een automobilist.
Advertentie
Advertentie