Vrienden eren metallegende Jan van Es: “Hij wist álles, en kende iedereen”
"Jan kwam binnenlopen en we dronken een biertje. Sindsdien werd hij onderdeel van het meubulair", vertelt Gert-Jan Roomer die Jan leerde Jan kennen toen hij 40 jaar geleden aan het repeteren was met zijn bandje in Waalwijk.
“Hij wist álles,” vervolgt Gert-Jan. “Als er ergens een obscure band speelde, had Jan ze al gezien, kende hij de bandleden en had hij de cd in de kast staan. Je kon er geen ruzie mee krijgen. Jan was echt een gouden gozer.”
Ook Luuk van Wanrooij noemt hem een onmisbare vriend: “Toen ik veertien was mocht ik altijd met Jan mee, omdat hij een goeie vent was. We hebben samen talloze concerten bezocht. Jan zag er misschien imposant uit, maar hij had een hart van goud. Ik mis hem ontzettend.”
“Wij metalheads lijken stoer, maar dit raakt ons diep.”
Het idee voor METAL UP YOUR ES.. ontstond al in het hospice. “We kwamen buiten na een bezoek aan Jan en dachten: 'we moeten iets doen'”, zegt Gert-Jan. “Direct na de uitvaart begonnen we te regelen. Binnen 24 uur stond het festival er en waren de eerste kaarten verkocht.”
Zaterdagavond kwamen bands die allemaal bevriend waren met Jan naar het dorpshuis van Elshout om hem te eren. Voor hen was het meer dan een optreden. “Het is een avond met een lach en een traan,” aldus Luuk. “Wij metalheads lijken stoer, maar dit raakt ons diep.”
Muziek als familie
De opbrengst van het festival gaat naar No Guts No Glory, de stichting die concertbezoeken organiseert voor terminaal zieke patiënten. Een doel dat perfect past bij Jan, zeggen zijn vrienden.
“Metal en hardrock is één familie,” vertelt Gertjan. “We doen dit voor Jan, maar ook voor onszelf. Het is een gathering van mensen die elkaar al jaren kennen. Ik weet zeker dat Jan van boven heeft meegekeken. En dat hij dacht: ‘Moet dat nou allemaal?’. Want hij was bescheiden. Maar diep van binnen zou hij trots zijn geweest.”