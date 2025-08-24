Vrienden eren metallegende Jan van Es: “Hij wist álles, en kende iedereen”

Jan van Es was voor velen het hart van de Brabantse metalscene. De ‘wandelende Wikipedia van metal’, zoals vrienden hem noemden, overleed in april op 57-jarige leeftijd aan een hersentumor. Zaterdagavond stond het dorpshuis in Elshout volledig in het teken van hem. Met het benefietfestival METAL UP YOUR ES.. brachten vrienden, muzikanten en fans een warm eerbetoon aan de man die meer dan veertig jaar lang overal bij was waar gitaren brulden en drums denderden.

"Jan kwam binnenlopen en we dronken een biertje. Sindsdien werd hij onderdeel van het meubulair", vertelt Gert-Jan Roomer die Jan leerde Jan kennen toen hij 40 jaar geleden aan het repeteren was met zijn bandje in Waalwijk. “Hij wist álles,” vervolgt Gert-Jan. “Als er ergens een obscure band speelde, had Jan ze al gezien, kende hij de bandleden en had hij de cd in de kast staan. Je kon er geen ruzie mee krijgen. Jan was echt een gouden gozer.”

Ook Luuk van Wanrooij noemt hem een onmisbare vriend: “Toen ik veertien was mocht ik altijd met Jan mee, omdat hij een goeie vent was. We hebben samen talloze concerten bezocht. Jan zag er misschien imposant uit, maar hij had een hart van goud. Ik mis hem ontzettend.”

“Wij metalheads lijken stoer, maar dit raakt ons diep.”

Het idee voor METAL UP YOUR ES.. ontstond al in het hospice. “We kwamen buiten na een bezoek aan Jan en dachten: 'we moeten iets doen'”, zegt Gert-Jan. “Direct na de uitvaart begonnen we te regelen. Binnen 24 uur stond het festival er en waren de eerste kaarten verkocht.”

De vrienden van Jan van Es (foto: Jos Verkuijlen).