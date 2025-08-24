Motorrijder ernstig gewond: weg bij Zeeland al enige tijd dicht

Een motorrijder is zondagmorgen ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de N277 in Zeeland, ofwel de Peelweg. Het ongeval gebeurde nabij de rotonde met de Witte Dellen.

De hulpdiensten, waaronder ook een traumateam, zijn ingeschakeld om het slachtoffer te helpen. Ze krijgen ook hulp van de ANWB.

De precieze toedracht van het ongeluk is onduidelijk. Door het ongeval is de weg tussen Ravenstein en het Limburgse Kessel in beide richtingen al enige tijd dicht bij de afrit Mill.